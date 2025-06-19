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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.. تشكيل مكتب فني لدعم تنفيذ المشروعات بالجيزة

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
المهندس عادل النجار محافظ الجيزة
أحمد زهران

وضعت محافظة الجيزة، تحت قيادة المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، خطة ممنهجة لتطوير الأداء المؤسسي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي سبيل ذلك أصدر المهندس عادل النجار محافظ الجيزة قرارًا بتشكيل المكتب الفني للمحافظة برئاسة المهندس وليد عبد اللطيف، معاون المحافظ، وعضوية عدد من المهندسين والمتخصصين في مجالات الهندسة المدنية والكهربائية والمعمارية والميكانيكية، إضافة إلى ممثلين للمتابعة الميدانية والمكتبية، وعضو مالي وآخر قانوني، ومهندس نظم معلومات جغرافية (GIS)، إلى جانب مختصين بإعداد العروض التقديمية والتقارير النهائية.

وأكد محافظ الجيزة أن المكتب الفني يمثل كيانًا متكاملًا يضم جميع التخصصات الهندسية والفنية والإدارية والمالية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات التكامل في دراسة المشروعات ومتابعتها، ويعزز من كفاءة اتخاذ القرار في مختلف الملفات الفنية والتنموية على مستوى المحافظة.

وأوضح المحافظ أن من بين المهام الرئيسية للمكتب الفني متابعة التكليفات المباشرة فيما يتعلق بالموضوعات الفنية والمشروعات، ودراسة الملفات المحالة وإبداء الرأي الفني بشأنها باستخدام أحدث برامج وتطبيقات إدارة المشروعات، فضلًا عن دعم التكامل والربط بين الإدارات المختلفة وأجهزة المدن والمراكز والشركات التابعة، لتحقيق متابعة فعالة ومنتظمة لتنفيذ المشروعات بما يتماشى مع الجداول الزمنية المحددة.

وأشار المحافظ إلى أن المكتب الفني سيعمل على التنسيق الكامل بين جهات التنفيذ والاستشاريين والشركات المنفذة، ومتابعة المعوقات والعمل على تذليلها بسرعة وكفاءة ، وتقديم تقارير دورية مدعومة ببيانات دقيقة وعروض تقديمية حديثة تدعم اتخاذ القرار السليم .

وشدد النجار علي إعداد تقارير شاملة بالتوصيات ومتابعة تنفيذها ميدانيًا لتيسير عملية الرقابة الدورية بين المحافظة والجهات التابعة، مثل إدارات الديوان العام، والأحياء، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي، والشركة القابضة، وهيئة المجتمعات العمرانية، وغيرها من الجهات المعنية.

كما كلف المحافظ المكتب الفني بمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية من خلال زيارات ميدانية منتظمة، للتأكد من الالتزام بالجداول الزمنية والميزانيات المحددة، ورصد أي تعديلات قد تطرأ على الأعمال ودراسة آثارها الفنية والمالية .

ووجه النجار المكتب بيتولى إعداد دراسات متخصصة لحل المشكلات التي تعوق تنفيذ المشروعات، واقتراح الحلول الفنية والعملية الملائمة لها، إلى جانب تحليل مؤشرات الأداء الخاصة بالمشروعات، مع التركيز على المشروعات القومية والخدمية ذات الأولوية.

وأشار المحافظ إلى أهمية تطوير العمل من خلال دمج التقنيات الحديثة وتقديم أبحاث تساهم في استحداث أفكار مبتكرة ترفع من كفاءة التنفيذ وتواكب التطورات التكنولوجية في المجال الهندسي والإداري.

كما وجه بتوفير دورات تدريبية متخصصة للعاملين بالمكتب الفني، وفقًا لاحتياجات العمل ما يسهم في تطوير مهاراتهم ورفع مستوى جودة الأداء العام للمحافظة.

وشدد المحافظ على ضرورة تعاون رؤساء الأحياء والمراكز والمدن مع المكتب الفني، وتقديم الدعم الكامل له، وتوفير ما يلزم من بيانات ومعلومات لإنجاز المهام المطلوبة بكفاءة وسرعة، بما ينعكس بشكل مباشر على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

واكد محافظ الجيزة على تحفيز أعضاء المكتب الفني وفقًا لما يحققونه من إنجازات عملية وتقدم ملموس في الأعمال المكلفين بها. 

محافظة الجيزة محافظ الجيزة تحسين جودة الخدمات إعداد العروض التقديمية والتقارير النهائية نظم معلومات جغرافية

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