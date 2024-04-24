مباحثات «أمريكية فلبينية» بشأن التحديات في بحر الصين الجنوبي وزيادة التعاون والمرونة الاقتصادية

أجرت الولايات المتحدة والفلبين، أمس الثلاثاء، مباحثات بشأن التحديات في بحر الصين الجنوبي وزيادة التعاون والمرونة الاقتصادية.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان على موقعها الرسمي، أن ذلك جاء خلال اجتماع، ترأسه نائب وزير الخارجية الأمريكي كورت كامبل، بين كبار المسؤولين الأمريكيين من وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي ونظرائهم في الفلبين في واشنطن العاصمة.

ويأتي الاجتماع في أعقاب الحوار الاستراتيجي الثنائي السنوي بين الولايات المتحدة والفلبين في 22 و23 أبريل، بالإضافة إلى الاجتماع الثنائي بين الرئيس الفلبيني بونج بونج ماركوس والرئيس الأمريكي جو بايدن، والقمة التاريخية للقادة الثلاثية مع اليابان في 11 أبريل، والاجتماع الوزراء 3+3 الأمريكي الفلبيني.

وناقش الطرفان نتائج اللقاءات الأخيرة لزعيمي البلدين وكيفية الاستمرار في تسهيل أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ حرة ومفتوحة.

وناقش المسؤولون تعزيز التنسيق بشأن التحديات في بحر الصين الجنوبي وزيادة التعاون والمرونة الاقتصادية.

وقرر الطرفان كذلك استكشاف فرص إضافية لتعزيز الدعم العالمي لدعم قانون البحار الدولي.