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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

اليوم.. المركز القومي للمسرح يكرم اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبدالغفور

صدى البلد

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي; احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبدالغفور; بحضور رموز ونجوم الفن المصري، وذلك في السابعة من مساء اليوم  الأربعاء على المسرح القومي.


يتضمن برنامج الحفل الذي تقدمه الإعلامية منى المراغي; عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح; بعنوان "شكرا.. أشرف عبدالغفور" يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل، وشهادات لرموز ونجوم الفن المصري عنه.

 

كما يعزف تريو الموسيقى الغربية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية; مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية

ويختتم الحفل بإهداء أسرة الفنان الكبير الراحل أشرف عبدالغفور; درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للفنان الراحل.

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IMG_20240424_062207
IMG_20240424_062158
IMG_20240424_062158

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