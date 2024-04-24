اليوم.. المركز القومي للمسرح يكرم اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبدالغفور

يقيم المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي; احتفالية كبرى لتكريم اسم الفنان الكبير الراحل أشرف عبدالغفور; بحضور رموز ونجوم الفن المصري، وذلك في السابعة من مساء اليوم الأربعاء على المسرح القومي.



يتضمن برنامج الحفل الذي تقدمه الإعلامية منى المراغي; عرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح; بعنوان "شكرا.. أشرف عبدالغفور" يستعرض السيرة الذاتية والفنية للفنان الراحل، وشهادات لرموز ونجوم الفن المصري عنه.

كما يعزف تريو الموسيقى الغربية بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية; مختارات من أشهر مؤلفات الكلاسيكيات العالمية

ويختتم الحفل بإهداء أسرة الفنان الكبير الراحل أشرف عبدالغفور; درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للفنان الراحل.

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