تقرير بريطاني يرصد حادث جديد في البحر الأحمر قرب اليمن

قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO)، اليوم الأربعاء، إنها تلقت تقريرا عن حادث في البحر الأحمر، جنوب غرب مدينة عدن الساحلية اليمنية.

وفي وقت سابق، اعتبرت جماعة الحوثي اليمنية، مغادرة الفرقاطة الألمانية "هيسن" لمياه البحر الأحمر بأنها "خطوة في الاتجاه الصحيح".

جاء ذلك في منشور عبر منصة "إكس" لنائب وزير الخارجية في حكومة الحوثيين (غير المعترف بها) حسين العزي.

وقال العزي إن "مغادرة الفرقاطة الألمانية خطوة في الاتجاه الصحيح، مشيرا إلى أن صنعاء (يقصد جماعة الحوثي المسيطرة على العاصمة منذ سنوات) هي الأكثر حرصًا على سلامة الملاحة والأكثر احترامًا لحقوق ومصالح الشعوب".