رمز التضحية.. سفير الصومال في مصر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

أعرب السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، عن خالص التهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري بمناسبة الذكرى ال 42 لتحرير سيناء.

وأكد سفير الصومال، في بيان صحفي اليوم "الأربعاء"، أن هذه المناسبة عزيزة على كل عربي ، وتمثل رمزا للتضحية والنضال من أجل تحرير تراب الوطن والزود عنه، موجها تحية إجلال وتقدير لشهداء مصر المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم لنهضة مصر.



وثمن سفير الصومال،الجهود التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس السيسي لاستكمال المسيرة من خلال الدفاع عن امن استقرار البلاد وكذلك تحقيق نهضة شاملة والاتجاه نحو جمهورية جديدة ، مؤكدا أن استقرار مصر هو استقرار لكل العرب.