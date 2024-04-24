عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

رمز التضحية.. سفير الصومال في مصر يهنئ الرئيس السيسي بذكرى تحرير سيناء

صدى البلد

أعرب السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر سفير جمهورية الصومال الفيدرالية لدى مصر والمندوب الدائم بجامعة الدول العربية، عن خالص التهاني والتبريكات للرئيس عبد الفتاح السيسي والحكومة والشعب المصري بمناسبة الذكرى ال 42 لتحرير سيناء.

وأكد سفير الصومال، في بيان صحفي اليوم "الأربعاء"، أن هذه المناسبة عزيزة على كل عربي ، وتمثل رمزا للتضحية والنضال من أجل تحرير تراب الوطن والزود عنه، موجها تحية إجلال وتقدير لشهداء مصر المخلصين الذين ضحوا بأرواحهم لنهضة مصر.


وثمن سفير الصومال،الجهود التي تقوم بها مصر بقيادة الرئيس السيسي لاستكمال المسيرة من خلال الدفاع عن امن استقرار البلاد وكذلك تحقيق نهضة شاملة والاتجاه نحو جمهورية جديدة ، مؤكدا أن استقرار مصر هو استقرار لكل العرب.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

مقاطع فيديو خادشة.. التحقيق مع البلوجر نادين طارق بعد ضبطها

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

ترشيحاتنا

الوزراء يوافق على اتفاق التمويل والمنحة مع الوكالة الفرنسية للتنمية

تطور كبير من حليف إسرائيل.. مفوضية أوروبا تطالب بتحقيق مستقل في مجازر الاحتلال

حزب الله يعلن استهداف مبني تواجد به جنود الاحتلال في مستعمرة أفيفيم

11 يومًا مدفوعة الأجر.. مفاجأة سارة للموظفين والطلاب بشأن الإجازات في مايو

معاينة شهر عقاري رمسيس: ماس كهربائي وراء حريق غرفة بداخله| صور

الرئاسة الفلسطينية: التقرير الأممي بشأن "أونروا" يفند مزاعم إسرائيل ضد الوكالة الدولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة سوسن بدر تخطف الأنظار فى احتفالية مركز راشد.. صور

تكريم نجوم الفن في احتفالية لأصحاب الهمم.. صور

7 أيام خلال 12 يومًا.. تفاصيل أطول إجازة للعاملين بالقطاع العام والخاص

بطولة أحمد فهمى.. السقا مفاجأة فيلم عصابة المكس

فيديو

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

توقعات بخفض أسعار الفائدة في مصر بهذه النسبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ