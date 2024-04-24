تطور كبير من حليف إسرائيل.. مفوضية أوروبا تطالب بتحقيق مستقل في مجازر الاحتلال

قالت المفوضية الأوروبية أنها تشعر بقلق بالغ إزاء الكشف عن مقابر جماعية في مناطق بغزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت المفوضية الأوروبية أنها تطالب بتحقيق مستقل للوصول إلى المساءلة المطلوبة.

اكدت المفوضية الأوروبية على انها تكرر الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن.

وعثر الفلسطينيون على جثامين مئات الشهداء مشوهة ومنتهكة من قبل الاحتلال الصهيوني.

يأتي ذلك فيما ذكرت وزارة الصحة بغزة في إفادتها اليومية عن أعداد ضحايا العدوان الصهيوني بارتفاع عدد المجازر ليصل إلى 6 مجازر في القطاع.

راح ضحية هذه المجازر 79 شهيدا و86 مصابا خلال 24 ساعة.

أردفت وزارة الصحة بغزة كذلك بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34.262 شهيدا و77.229 مصابا منذ 7 أكتوبر وذلك في اليوم 201 من العدوان.