عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطور كبير من حليف إسرائيل.. مفوضية أوروبا تطالب بتحقيق مستقل في مجازر الاحتلال

مجازر الاحتلال بحق
مجازر الاحتلال بحق الصحفيين والفلسطينييين

قالت المفوضية الأوروبية أنها تشعر بقلق بالغ إزاء الكشف عن مقابر جماعية في مناطق بغزة، وفق ما ذكرت وسائل إعلام متفرقة.

ذكرت المفوضية الأوروبية أنها تطالب بتحقيق مستقل للوصول إلى المساءلة المطلوبة.

اكدت المفوضية الأوروبية على انها تكرر الدعوة إلى وقف لإطلاق النار في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية وإطلاق سراح الرهائن.

وعثر الفلسطينيون على جثامين مئات الشهداء مشوهة ومنتهكة من قبل الاحتلال الصهيوني.

يأتي ذلك فيما ذكرت وزارة الصحة بغزة في إفادتها اليومية عن أعداد ضحايا العدوان الصهيوني  بارتفاع عدد المجازر ليصل إلى 6 مجازر في القطاع.

راح ضحية هذه المجازر 79 شهيدا و86 مصابا خلال 24 ساعة.

أردفت وزارة الصحة بغزة كذلك بارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 34.262 شهيدا و77.229 مصابا منذ 7 أكتوبر وذلك في اليوم 201 من العدوان.

 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل تتعرض القاهرة لعاصفة رملية اليوم ؟ .. تفاصيل و تحذير عاجل من الأرصاد

علاقة مُحرّمة.. فصل جديد في قضية مقتـ.ـل طبيب بالتجمع الخامس.. بعد قليل

بسبب المقاطعة| البلطي يتراجع 30 جنيهًا والمكاريل  45 في أسواق القاهرة

اختفاء 6 ملايين جنيه من ماكينات صراف آلى.. الأمن يكشف التفاصيل

مقاطع فيديو خادشة.. التحقيق مع البلوجر نادين طارق بعد ضبطها

مرشح لخلافة علي معلول.. مفاجأة جديدة لجماهير الأهلي

مزيد من التراجع.. أسعار الدواجن تواصل الهبوط اليوم بالمزارع والأسواق

النوم عن صلاة الفجر.. الإفتاء: سببه 4 كلمات شيطانية فاحذروها

ترشيحاتنا

غارة إسرائيلية تستهدف منزلا في بلدة علما الشعب بجنوب لبنان

المياه ملوثة.. وزارة الصحة في غزة تحذر من كارثة المخيمات

اعترافات المتهم بقـ ـتل طفلة مدينة نصر: عندي ميول للصغار والميتين

قبطان سفينة عملاقة يبلغ عن إنفجار بالقرب من موقعه في جنوب جيبوتي

2.4 مليون يورو.. خالد الغندور يصدم جماهير الزمالك

قفزوا السور .. القبض على 6 مجرمين وراء سرقة مدرسة أطفيح


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

7 أسباب وراء إصابة الأطفال الرضع بالصفرا بعد الولادة.. فما هي؟

مكشوف البطن.. إيمان العاصي تثير الجدل بظهورها

ابنة سوسن بدر تخطف الأنظار فى احتفالية مركز راشد.. صور

تكريم نجوم الفن في احتفالية لأصحاب الهمم.. صور

فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

حكايات رامز جلال مع المقالب من قبل الشهرة

كان حقيقي.. محمد سلامة يكشف كواليس مشهد حلق إلهام صفي الدين شعرها

تراجع جديد في أسعار الزيت والسكر والأرز

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

أحمد ياسر

أحمد ياسر يكتب: حرب الظل

د. محمد مصطفى القاضي

د. محمد مصطفى القاضي يكتب: سنوات الاستثمار في الإنسان

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: صراع التكنولوجيا بين أمريكا والصين يحتدم.. فمن ينتصر؟

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ثقافة الوقوف على أرض مشتركة

كريمة أبو العينين

كلاكيت.. هنصوّر!!

اﻟﻤﺰﻳﺪ