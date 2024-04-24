بعد ارتباط عامين.. انفصال المخرج وائل فرج ومروة الأزلي

انفصل المخرج وائل فرج عن الفنانة مروة الأزلى حيث تم فسخ الخطوبة وذلك بعد فترة من الارتباط استمرت لمدة عامين.

وكانت احتفلت الفنانة مروة الأزلي بخطبتها على المخرج وائل فرج وظهرت الفنانة مروة الأزلي بإطلالة أنيقة مرتدية فستان باللون الأبيض مطرز من الأمام ويأخذ شكل الجمبسوت ولكنه ذات قماش شفاف وهو ما جعل اطلالتها جريئة.

وكشفت مروة الأزلى عن موعد زفافها من المخرج وائل فرج فى تصريحات خاصة لصدى على هامش حضورها العرض الخاص لمسلسل "الوضع مستقر2”.

العمل من بطولة خالد منصور، شادى الفونس، إنجى كيوان، انتصار، سيد رجب، وشيماء سيف وغيرهم، من تأليف محمود عزت وإخراج وائل فرج.

المسلسل هو النسخة العربية لمسلسل No Activity والذى صدر مسبقًا بنستخين استرالية وأميركية، ويقوم ببطولته النجوم شادى ألفونس، خالد منصور، سيد رجب، انتصار، محمد جمعة، شيماء سيف، طه دسوقي، تامر فرج ولأول مرة إنجى كيوان، وهو من معالجة درامية محمود عزت وإخراج وائل فرج.