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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

صندوق مكافحة الإدمان يطلق يوما رياضيا للفتيات المتعافيات من تعاطى المخدرات

صدى البلد

نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق يوم رياضي للفتيات المتعافيات من الإدمان ، وذلك في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات"، حيث يهدف اليوم الرياضي إلى إعادة دمج المتعافيات مرة أخرى في المجتمع حيث تم لعب كرة  قدم خماسي وكرة الطائرة ،بمشاركة متعافيات الخط الساخن "16023 " حيث يتم توفير كافة الخدمات العلاجية مجانا

 

ويأتي ذلك بالتزامن مع المرحلة الجديدة لحملة " أنت أقوى من المخدرات " التي أطلقتها  نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى تحت عنوان "المخدرات هتجرك للنهاية.. ماتربطش نفسك بيها.. أنت أقوى من المخدرات"، وذلك فى إطار تنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطى المخدرات، حيث تستهدف المرحلة الجديدة للحملة رفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة و ساهمت فى زيادة عدد الاتصالات على الخط الساخن"16023" لصندوق مكافحة الإدمان بنسبه 500% مما يشير الى تأثير الحملة في رفع الوعى بخطورة تعاطى المواد المخدرة والتقدم للعلاج المجاني.

 

 

ووجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي باستمرار تكثيف الأنشطة وبرامج التأهيل في إطار الحرص على إعادة دمج المتعافين في المجتمع وأيضا التوسع في الأنشطة ضمن برامج التمكين الاقتصادي سواء في تدريب المتعافين على حرف يحتاجها سوق العمل أو تمويل مشروعات المتعافين بالتعاون مع بنك ناصر الاجتماعي ضمن مبادرة " بداية جديدة " .

من جانبه أوضح الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي  ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى أن الهدف الأساسي من تنظيم اليوم الرياضي هو إزالة الوصمة عن مرضى الإدمان وخاصة الفتيات المتعافيات ومساعدتهم على الاندماج مرة أخرى بالمجتمع، والتأكيد على أن الإدمان مرض يمكن العلاج منه من خلال المراكز العلاجية المتخصصة والشريكة مع الخط الساخن للصندوق ووفقا للمعايير الدولية، بالإضافة إلى بث روح التحدى والإرادة في تنافس رياضي بين الفتيات المتعافيات

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