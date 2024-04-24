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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

قبطان سفينة عملاقة يبلغ عن إنفجار بالقرب من موقعه في جنوب جيبوتي

حادث بحري
حادث بحري

أعلنت هيئة عمليات التجارة البريطانية عن حادث بحري أبلغ فيه قائد سفينة تجارية عملاقة بجنوب شرق جيبوتي عن انفجار قرب موقعها دون حدوث أضرار أو إصابات.

وقالت صحيفة كوارتز ان الانفجار الذي حدث بالقرب من سفينة قبالة سواحل اليمن قد يكون بمثابة هجوم جديد للحوثيين بعد فترة الهدوء الأخيرة ردا على العدوان الإسرائيلي.

وشهدت سفينة بالقرب من مضيق باب المندب الاستراتيجي انفجارا اليوم الأربعاء، مما قد يكون هجوما جديدا للحوثيين في اليمن عبر الممر المائي الحيوي للتجارة الدولية.

ويأتي الانفجار، الذي أبلغ عنه مركز عمليات التجارة البحرية البريطاني بعد هدوء نسبي من جانب الحوثيين بعد أن شنوا عشرات الهجمات على سفن الشحن المرتبطة بالاحتلال بسبب الحرب الإسرائيلية المستمرة  في قطاع غزة.

ولم يعلن الحوثيون عن مسؤوليتهم عن الانفجار، لكن الشكوك تحوم حول الجماعة حيث استهدفوا السفن بشكل متكرر في نفس المنطقة، وعادة ما يستغرق الأمر من الحوثيين عدة ساعات قبل الاعتراف بهجماتهم.

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