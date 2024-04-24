مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضًا

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضاً 128.72 نقطة ليقفل عند مستوى 12355.69 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 8.4 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 380 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 580 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 41 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 187 شركة على تراجع.





وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 365.84 نقطة ليقفل عند مستوى 26326.12 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 26 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 1.9 مليون سهم تقاسمتها 2833 صفقة.