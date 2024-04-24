أصبحوا بخير.. رئيس نادي الترسانة: التحقيق في اختناق أطفال حمام السباحة| خاص

كشف النائب طارق السعيد، رئيس نادي الترسانة، عن سبب حالة الاختناق التي تعرض لها أطفال داخل حمام السباحة في النادي.

وقال رئيس نادي الترسانة، في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، إن السبب في اختناق الأطفال؛ كان ارتفاع نسبة الكلور في حمام السباحة، ومع التدريبات وحالة الطقس؛ تسبّب ذلك في شعور بعض الأطفال بالاختناق.

وأشار إلى أن الأطقم الطبية وضعتهم على أجهزة أكسجين على الفور، مؤكدا أنهم في حالة أفضل حاليا.

وـضاف رئيس نادي الترسانة، أنه سيحقق في الحادث، ولكن كان الهدف الأهم هو الاطمئنان على حالة الأطفال، وهم حاليا بخير.