إدارة المدرعات بالقوات المسلحة: جيش مصر السيف الحافظ للأمة قدسيتها

قال اللواء أركان حرب إيهاب لطفي، مدير إدارة المدرعات بالقوات المسلحة، إن التعاون بين القوات المسلحة، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للفروسية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، يعد هدفا وعنوانا لإحياء التراث من خلال الاهتمام بالحصان العربي المصري.

وأضاف “لطفي”، فى كلمته خلال انطلاق النسخة الأولى من البطولة العربية العسكرية للفروسية، والمذاع عبر إكسترا نيوز، أنه سيتم تنفيذ بطولة دولية للناشئين، وكذلك بطولة للجمهورية؛ في إطار تعاون بين القوات المسلحة، ووزارة الشباب والرياضة، والاتحاد المصري للفروسية، وذلك بجانب البطولة العسكرية للفروسية.

وأكد مدير إدارة المدرعات بالقوات المسلحة، أن جيش مصر كان ومازال الحصن المنيع والدرع والسيف الذي يحفظ للأمة قدسيتها ومكانتها اقسم رجاله على حمايتها.

وتقام فعاليات البطولة بنادي القوات المسلحة للفروسية بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة في الفترة من الرابع والعشرين وحتى السابع والعشرين من أبريل الجاري، وذلك بالتزامن مع احتفالات البلاد بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء.

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