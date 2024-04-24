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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مخرج صلة رحم: فريق عمل المسلسل دخل معسكرا مغلقا بلبنان شهرين |فيديو

المخرج تامر نادي
المخرج تامر نادي

كشف المخرج تامر نادي كواليس اختياره لإخراج مسلسل صلة رحم، قائلا: إن شركة الإنتاج كان عندها فكرة المسلسل وعرضته عليا بحكم التعاون السابق وتقديمي لمسلسلات من هذا النوع الشائك من العلاقات وفعلا كلمت الفنان إياد نصار واشتغلت أنا وهو على الفكرة وكلمنا عبيه عشان يبلورها ويعالجها.

وأضاف نادي في لقاء حصري مع الإعلامية انجي انور ببرنامج مصر جديدة  على قناة etc  أني لما عرضت الموضوع على عبيه كان متحمس جدا وبرغم ضيق الوقت إلا انه قدم معالجة ممتازه ، ودخلنا في معسكر مغلق في لبنان لمدة شهرين ليل نهار في عمل مستمر.

 

صلة رحم مصر جديدة اياد نصار مسلسل صلة رحم شركة الإنتاج المخرج تامر نادي

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