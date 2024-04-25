عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ميناء دمياط يستقبل 37 سفينة حاويات وبضائع عامه

ميناء دمياط
ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن .. بينما غادرته 5 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

الخارجية المصرية: محاولة تفجير الوضع داخل غزة ستؤدي إلى مزيد من التوتر

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38410 طن تشمل : 1475 طن اسمنت صب و 15674 طن يوريا و 180 طن طن رمل و 10343 طن كلينكر صب و 3000 طن مولاس و 7738 طن بضائع متنوعة .
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66426 طن تشمل : 21245 طن قمح و 11940 طن ذرة و 7500 طن سكر و 11000 طن خردة و 7851 طن حديد و 6890 طن بضائع متنوعة .
بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 213 حاوية مكافئة ، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1269 حاوية مكافئة .
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 56268 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220811 طنًا .
كما غادرن 3 قطار ات الميناء بحمولة إجمالية 3751 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية و كوم ابو راضي و بنى سويف ،  بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6425 حركة .

دمياط الحبوب والغلال الترانزيت البضائع العامة القطاع الخاص المركز الاعلامي هيئة ميناء دمياط

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

بمليارات الدولارات ويخدم ملايين العرب| مشروع ضخم بين مصر والسعودية.. والمملكة توافق رسميا

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

بدء التوقيت الصيفي 2024 بعد ساعات.. لا تنس تغيير ساعتك

وزير الرياضة : منح مصر حق استضافة وتنظيم كأس العالم للأندية حدث عالمي

موضوعات متعلقة

محافظ دمياط: خطة لتشغيل كوبري دمياط "جسر الحضارة" تتناسب مع مكانته التاريخية

ترشيحاتنا

توقيع عقد تنفيذ أعمال البنية الفوقية لمشروع محطة الحاويات تحيا مصر 1 بميناء دمياط

في حماية الاحتلال.. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى

احتجاجات طلابية في مدارس وجامعات أمريكا تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة

مسيّرة إسرائيلية تستهدف شاحنة بمنطقة دورس قرب مدينة بعلبك شرقي لبنان

طلب منه عدم شرب المخدرات.. تفاصيل مقتـ.ل عامل على يد عاطل الخصوص

لمحدودي الدخل.. أرخص موبايل سامسونج في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة|منى زكي تخطف الأنظار بفستان ملفت.. ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا

خلال ساعات| متي يتم تطبيق موعد التوقيت الصيفي وانتهاء الشتوي.. والسبب؟

استخدمه صح.. 4 نصائح للحصول على معلومات دقيقة من الذكاء الاصطناعي

ياسمين عز تبهر متابعيها بفستان محتشم| شاهد

فيديو

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

عملها البورسعيدية.. ضربة قوية للتجار بعد حملات المقاطعة

طرح برومو جديد لفيلم «السرب».. والعرض أول مايو| فيديو

جسمي سيخبرني.. سيلين ديون تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها النادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ