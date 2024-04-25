ميناء دمياط يستقبل 37 سفينة حاويات وبضائع عامه

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 7 سفن .. بينما غادرته 5 سفن ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة .

بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 38410 طن تشمل : 1475 طن اسمنت صب و 15674 طن يوريا و 180 طن طن رمل و 10343 طن كلينكر صب و 3000 طن مولاس و 7738 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 66426 طن تشمل : 21245 طن قمح و 11940 طن ذرة و 7500 طن سكر و 11000 طن خردة و 7851 طن حديد و 6890 طن بضائع متنوعة .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 213 حاوية مكافئة ، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 1269 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 56268 طنًا ... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 220811 طنًا .

كما غادرن 3 قطار ات الميناء بحمولة إجمالية 3751 طن قمح متجهة إلى صوامع القليوبية و كوم ابو راضي و بنى سويف ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6425 حركة .