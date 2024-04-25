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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

إطلاق جائزة «الفتاة العربية والتكنولوجيا» لعام 2024.. ومنصة إلكترونية للمبتكرات

صدى البلد

أعلنت منظمة المرأة العربية فتح باب التقدم لجائزة "الفتاة العربية والتكنولوجيا لعام 2024" لتشجيع الفتيات للانخراط في مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتنمية مهارات الإبداع والابتكار عندهن لتقديم حلول فعَّالة لخدمة قضايا المجتمع ،وذلك احتفالاً باليوم الدولى للفتيات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الذي يوافق 25 أبريل من كل عام.


وأشارت المنظمة في بيان اليوم /الخميس/ إلى أنه سيتم فتح باب التقدم للجائزة أمام الفتيات من الدول العربية الأعضاء بالمنظمة في الفئة العمرية ما بين 12-24 عاماً.


وأوضحت أن الجائزة سيتم منحها في فئتين، الأولى: تطوير برمجة مشروع تكنولوجي لخدمة قضايا المرأة فى المجتمعات العربية باستخدام أحدث البرمجيات والأساليب التكنولوجية المتطورة، فيما تتضمن الفئة الثانية القيام بحملة توعوية إلكترونية أو تصميم مبادرة تكنولوجية باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي تهدف إلى تشجيع الفتيات على الدراسة والعمل في المجالات العلمية والتكنولوجية.


وكشفت المنظمة عن شروط التقدم ،حيث يمكن التقدم للجائزة بصفة فردية أو من قبل فريق من الفتيات، وينبغي أن يكون العمل المُقدم مبتكر ولم يحصل على جوائز من قبل، وآخر موعد لتلقى طلبات التقدم للجائزة هو 30 سبتمبر القادم.


وأوضحت أنه سيتم إقامة حفل تكريم للفائزات، وتمنح جوائز المسابقة بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) وتتضمن جوائز عينية ، بالإضافة إلى جوائز معنوية من خلال حضور دورات مجانية متخصصة للفائزات فى مجال تكنولوجية المعلومات والاتصالات لثقل مهاراتهن الابتكارية والتكنولوجية، بالإضافة إلى ضم أسماء الفائزات إلى قائمة شرف منظمة المرأة العربية تحت عنوان "فتيات مبتكرات" والتنويه عن إنجازاتهن.


من جهة أخرى، أطلقت منظمة المرأة العربية منصة إلكترونية جديدة تحمل اسم "المنصة الإلكترونية لمنظمة المرأة العربية لعرض نماذج مُلهمة للفتيات العربيات المبتكرات فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات".


وتستهدف هذه المنصة الفتيات في الفئة العمرية نفسها (ما بين 12-24 عاماً) واللائي لديهن شغف بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتسعين إلى إحداث تأثير إيجابي فى المجتمع، حيث تتيح المنصة للفتيات المشاركة بأفكارهن وتطلعاتهن وعرضها على المعنيين وذلك من خلال إعداد فيديو قصير مدته ثلاث دقائق يوضح اسم المتقدمة، وسنها، ودولتها، وتقوم فيه المتقدمة بعرض فكرتها وطموحها في مجال التكنولوجيا، وأهم إنجازاتها إن وجدت، والنماذج الملهمة لها من العالمات العربيات.على أن يكون الفيديو مصحوباً بهاشتاج
(#arabgirlsinict)
والمنصة مفتوحة أمام مشاركات الفتيات العربيات المبدعات على مدار العام.
 

منظمة المراة العربية الفتيات قضايا المرأة البرمجيات

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