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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

العسومي يهنئ الرئيس السيسي بالذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء

عادل العسومي رئيس
عادل العسومي رئيس البرلمان العربي

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص التهاني والتبريكات لجمهورية مصر العربية رئيساً وحكومة وبرلمانا وشعبا، بمناسبة الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء، مؤكدا أنها تمثل انتصاراً عربيا بامتياز يجسد أسمى معاني البطولات والفداء والزود عن الأوطان وبذل كل غالي ونفيس من أجل تحرير تراب مصر العروبة.

وأعرب "العسومي" عن أمله في أن يُعيد هذه الذكرى الغالية، على مصر بمزيد من الرفعة والتقدم والازدهار، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يقود مصر نحو جمهورية جديدة يشهد لها القاصي والداني بإنجازات غير مسبوقة، رغم التحديات الإقليمية والدولية الراهنة.

إنجازات غير مسبوقة جمهورية مصر العربية رئيس جمهورية مصر العربية عادل بن عبدالرحمن العسومي

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