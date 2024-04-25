عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع أعمال توريد القمح بشونة محلة أبو علي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

اطمأن الدكتور طارق رحمي خلال  جولاته اليومية لمتابعته عملية تسليم الأقماح  في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح على تذليل كافة العقبات والتسليم في سهولة ويسر وفقاً للقواعد والاشتراطات المنظمة لذلك حفاظاً على سلامة المحصول باعتباره أحد المحاصيل الإستراتيجية الهامة للدولة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم المزارع المصري وتشجيعه على التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية والمساهمة في تخفيض الفاتورة الاستيرادية ،وذلك ضمن جولاته الميدانية لمتابعة سير وانتظام العمل داخل مواقع التخزين المختلفة بالمحافظة.

txt

محافظ الغربية ورئيس جامعة طنطا ينعيان الكاتب الصحفي عاطف دعبس

بدأت الجولة بتفقد محافظ الغربية ، عملية تسليم الأقماح، في أماكن تجميع وتخزين محصول القمح بالمحلة، منها شونة الفاخر بمحلة أبو علي بسعة تخزينية تصل إلى  9600 طن حيث اطمأن على انتظام عملية التوريد وعدم وجود أي معوقات، مشيرًا إلى المتابعة اليومية والمستمرة على أرض الواقع؛ لمتابعة انتظام عملية التوريد وتقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين، وذلك حتى الانتهاء من موسم الحصاد؛ لتحقيق المستهدف؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.

IMG-20240425-WA0023
IMG-20240425-WA0023
IMG-20240425-WA0024
IMG-20240425-WA0024
IMG-20240425-WA0022
IMG-20240425-WA0022
IMG-20240425-WA0021
IMG-20240425-WA0021
IMG-20240425-WA0020
IMG-20240425-WA0020
IMG-20240425-WA0018
IMG-20240425-WA0018
IMG-20240425-WA0019
IMG-20240425-WA0019
IMG-20240425-WA0017
IMG-20240425-WA0017
الاستراتيجية استراتيجي اشتراطات السياسية الاشتراطات المحاصيل الاستراتيجية الهامة المحاصيل الاستراتيجية المتابعة اليومية الكاتب الصحفي القيادة السياسي القيادة السياسية الفاتورة الاستيرادية بمراكز ومدن المحافظة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هل القاهرة على موعد مع عاصفة ترابية خلال ساعات؟..الأرصاد تكشف والصحة تحذر

40 جنيهًا نزول| أسعار الدواجن تخالف التوقعات بسبب الأعلاف.. والبيض يتراجع

1000 جنيه في 24 ساعة|الذهب يتراجع بشكل غير مسبوق وعيار 21 مفاجأة

ابنة مي عمر ومحمد سامي تثير ضجة بأول ظهور على السوشيال ميديا|شاهد

قرار عاجل بعقد امتحانات الترم الثاني بالمدارس بالتوقيت الصيفي دون تعديل الجداول

تنبيه هام من الأرصاد.. تغير مفاجئ في حالة الطقس خلال الساعات المقبلة

فرج عامر يفجر مفاجأة سارة بشأن تريزيجيه

كولر يستقر على هذا اللاعب لقيادة هجوم الأهلي أمام مازيمبي| تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يستكمل جولاته على صوامع وشون طنطا لمتابعة أعمال توريد القمح

ترشيحاتنا

حرب شاملة.. روسيا تحذر حلف الناتو من نشر أسلحة نووية في بولندا

8 ملايين دولار .. مفاجأة مدوية حول رحيل إمام عاشور عن الأهلي

مفاجأة.. كولر يستقر على مهاجم الأهلي أمام مازيمبي

بعد انتشار الديدان داخله.. تحرك برلماني عاجل بسبب مخاطر «الإندومي» على الأطفال

مصرع 155 شخصا في فيضانات بتنزانيا

السيسي: ذكرى تحرير سيناء تعكس قوة الإرادة المصرية لاسترداد كل شبر من أرضنا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

8 فوائد صحية.. تأثير الفلفل الأخضر على الجسم | تفاصيل

إيه الرقم ده.. سعر جمبسوت هند صبري يثير ضجة

8 صفات في رجل برج الأسد تجعله شريك حياة مثاليا

انطلاق فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية بمدينة مصر للألعاب

فيديو

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

شربنا قهوة مع بعض.. أحمد عبدالعزيز يعتذر لصاحب واقعة عزاء شيرين سيف النصر|فيديوجراف

ستقضي على البشرية.. العلماء يكتشفون بكتيريا فضائية شرسة وآثارها مدمرة

يعيش بداخلي.. المغنية سيلين ديون تروي تفاصيل إصابتها بمرض نادر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ