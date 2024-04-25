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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عضو بالشيوخ: ذكرى تحرير سيناء تمثل ملحمة الفداء والإصرار لاستعادة الأرض

النائب مصطفى قدري
النائب مصطفى قدري

هنأ النائب مصطفى قدري الشريف عضو مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية والفريق محمد زكي القائد العام وزير الدفاع والإنتاج الحربي والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية والضباط والجنود من أبناء قواتنا المسلحة بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال 42 لعيد تحرير سيناء.


قال النائب مصطفى قدري الشريف إن هذه الذكرى الطيبة تذكرنا ببطولات أبناء قواتنا المسلحة المصرية الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل رفع راية النصر على أرض الفيروز سيناء.


وأكد النائب مصطفى قدري الشريف علي أن الذكرى ال42 لتحرير سيناء تأتي ومعها مسيرة أخرى وهي البناء والتعمير والتنمية التي تقودها القيادة السياسية في شبه جزيرة سيناء لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بما يتماشى مع اهداف الجمهورية الجديدة التي تبنى ولا تهدم تجمع ولا تفرق.


وأشاد الشريف بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية في الاحتفال بذكرى تحرير سيناء والذي أكد فيها أن قصة كفاح المصريين من أجل استعادة سيناء كانت ملحمة في الفداء والإصرار والعزيمة ورسالة لشبابنا في التمسك وعدم التفريط في كل شبر من أرض وطننا الغالي العزيز مصر وتأكيده أيضا على موقف مصر الواضح تجاه القضية الفلسطينية والجهود التي يبذلها في إيقاف الحرب الشعواء على قطاع غزة ورفضه بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء أو إلى أي مكان آخر حفاظا على القضية الفلسطينية من التصفية وعلى الأمن القومي المصري والسلم الدوليين.


ويدعو النائب مصطفى قدري الشريف المولى -عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الطيبة على فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالخير والصحة والعافية وأن يوفقه في استكمال مسيرة بناء مصر الحديثة.

مصطفى قدري الشريف مجلس الشيوخ الرئيس عبد الفتاح السيسي عيد تحرير سيناء

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