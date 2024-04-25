مصطفى بكري: الأوضاع في رفح الفلسطنية تزداد تأزما وإسرائيل تحشد قواتها

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن الأوضاع في رفح الفلسطينية تزداد تأزما، مشيرا إلى أن إسرائيل تجري استعدادات لإجلاء الفلسطينيين النازحين هناك.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، إن أمريكا ليست ضد العملية ولكنها تخشى حدوث مجازر تزيد من الغضب العربي والعالمي ضد إسرائيل، وعلى الرغم من ذلك إسرائيل تسير في حربها غير معنية بالموقف الأمريكي.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن مصر حذرت أكثر من مرة عن محاولة مزيد من الضغط على الفلسطينين في الحدود مع مصر، لأن عملية الاجتياح ستؤدي لخسائر بشرية كبيرة وتخوف من تدمير واسع يمكن أن يحدث.

وأشار مصطفى بكري إلى أن إسرائيل تحشد المزيد من القوات استعدادا لقيامها بعملية عسكرية في رفح.