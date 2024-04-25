رئيس شعبة الأسماك ببورسعيد يكشف كواليس أزمة ارتفاع الأسعار

قال عبده رضوان، رئيس شعبة الأسماك في بورسعيد وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن حملة مقاطعة الأسماك لها رد فعل جيد في المحافظة، ولكنه يرى أن التاجر يتم تحميله مسئولية ارتفاع السعر وهذا غير صحيح، لأن التاجر يأخذ 6% ربحا من صاحب المركب وصاحب المزرعة.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن صاحب المزرعة والمركب، لو لم يقدم لهما التاجر سعرا جيدا لا يبيعان له، ويبحثان عن تاجر آخر يدفع لهما أكثر، ولذلك فهو يرى أن منبع المشكلة هو جشع صاحبي المركب والمزرعة وليس التاجر.

وتابع: "بيع الأسماك بيكون من خلال حاجة شبه البورصة، كل واحد بيقول سعر، وصاحب السعر الأعلى هو من يأخذ السمك، وللأسف السمك المعروض منه قليل، والطلب عليه كثير، ولذلك السعر مرتفع نتيجة وجود شح في المعروض".

وعن ارتفاع سعر الشبار في بورسعيد، قال: "الشبار المبطرخ بييجي في شهر 4 وبيخلص في 5، والمواطن بيفضل الشبار المبطرخ، والطلب عليه كبير، وعشان كده سعره مرتفع".

وعن حملات المقاطعة، قال: "المقاطعة مينفعش تبقى في محافظة واحدة فقط، لأن التاجر هياخد البضاعة اللى معاه ويطلع بيها على محافظة تانية، وعشان كده لازم لو فيه مقاطعة تكون في الجمهورية كلها مش في بورسعيد فقط".