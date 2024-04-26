أحمد أبو مسلم: مباراة مازيمبي صعبة.. وكولر تفكيره غريب

أكد أحمد أبو مسلم، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، أن مواجهة المارد الأحمر أمام مازيمبي الكونغولي، صعبة للغاية، في ظل الخبرات التي يمتلكها الفريق الكونغولي، مشيرا إلى أن كولر غريب في تفكيره في بعض النقاط.



قال أبو مسلم في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»:" نتيجة التعادل السلبي خادعة وليست إيجابية وصعبة للغاية، لو أحرز الأهلي هدف سيتأهل أما لو استقبلت شباكه هدفا سيزداد الموقف صعوبة".



أضاف أبو مسلم:" مازيمبي فريق صعب للغاية ولديه خبرات كبيرة في إفريقيا".



وتطرق أبو مسلم للحديث عن تشكيل الأهلي المتوقع أمام مازيمبي من وجهة نظره الشخصية، قائلًا

حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: محمد هاني، عبد المنعم، رامي ربيعة، علي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية، كوكا، وأفشة أو أكرم توفيق.

خط الهجوم: بيرسي تاو، أحمد عبد القادر، وسام أبو علي.



أوضح أحمد ابو مسلم:" من المحتمل أن يدفع كولر بحسين الشحات في مباراة الغد، الشحات لديه حلول في الكرة ويمتلك مهارات كبيرة، والفارق بينه الشحات وعبد القادر يتمثل في الثقة، لو فقد أحمد عبد القادر الكرة من الممكن أن يتعصب جمهور الأهلي عليه فيخرج عن التركيز على عكس الشحات".



وواصل:" أتوقع أن يكون لإمام عاشور دور في مباراة الغد، وصل إلى فورمة عالية ولديه حلول ويملك إمكانية تغيير المباراة، ومن الممكن أن يتواجد رفقة حسين الشحات في مباراة الغد".



وأوضح أبو مسلم:" أتوقع أن يبدأ كولر بإثنين من الغيابات في مباراة الغد وعدم زيادة العدد حتى لا يحدث خلالا في التشكيل".



أشار :" كولر تفكيره غريب، في فترة من الفترات كريم فؤاد كان رقم واحد بالنسبة له، ثم ابتعد عن التشكيل بشكل مفاجئ، لو قارنا رضا سليم بكريم فؤاد، سترجح كفة كريم فؤاد، لأنه يعطيك أريحية في الملعب، وكلها خيارات في يد المدير الفني، كذلك غياب طاهر محمد طاهر أحد الحلول المفضلة لكولر الفترة الأخيرة، يشير بعلامات الاستفهام على السويسري".



أكمل أبو مسلم:" بدخول وسام أبو علي على تشكيل الأهلي بدأت تشعر بوجود رأس حربة للفريق، وأعتقد أن فرصة موديست قد نفدت".



أتم :" جماهير الأهلي تبذل كل نفيس وغالي حبا في النادي والكيان، وأتمنى أن يكون للجمهور وحضور 50 ألف متفرج عامل الحسم في مباراة الغد".

