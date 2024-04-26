إعلامي يطرح سؤالا مثير للجمهور بشأن أزمة خالد بو طيب

طرح الإعلامي محمد فاروق سؤالا مثير للجمهور بشأن أزمة خالد بو طيب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب محمد فاروق : هل يكون خالد بوطيب سبباً في عدم تعاقد الزمالك مع صفقات جديدة هذا الصيف؟

وأصدر مجلس إدارة نادي الزمالك بيانا رسميا بعد وصول خطاب من الفيفا بإيقاف قيد الزمالك بعد انتهاء مدة الاستئناف التي تقدم بها النادي على قرار وقف القيد الخاص بقضية خالد بو طيب أمام المحكمة الفيدرالية وتم وقف القرار بالفعل.

وكشفت مصادر عن إيقاف القيد بنادي الزمالك، بسبب الحكم الصادر لصالح المغربي خالد بو طيب لاعب الفريق السابق ولحين سداد المستحقات الخاصة به بشكل رسمي.

وأوضح المصادر أن إيقاف القيد سيستمر لحين سداد مبلغ قدره مليون و٤٠٠ ألف يورو.

يذكر أن تعادل الزمالك تعادل مع نظيره دريمز الغاني بدون أهداف في المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد الماضي بإستاد القاهرة الدولي، في ذهاب نصف نهائي كأس الكونفدرالية الأفريقية.