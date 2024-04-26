عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القناة الأولى تبرز انطلاق مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة

صدى البلد

عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، تقريرا تلفزيونيا عن انطلاق مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة. 


على أرض عروس البحر المتوسط، انطلقت فعاليات مهرجان الإسكندرية للفيلم القصير في دورته العاشرة بحفل على مسرح سيد درويش بأوبرا الإسكندرية. 


ويقام المهرجان في الفترة من الخامس والعشرين حتى 30 من إبريل الجاري، يكرم المهرجان 3 من صناع الأفلام وهم الفنان سيد رجب والمخرج إسلام كمال ومنفذ الديكور وصانع التروكاج احمد عرابي. 


ويضم المهرجان قائمة أفلام سيتم عرضها ضمن فعاليات الدورة العاشرة تشمل تشكيلة مختارة من أهم الإنتاجات العالمية والإقليمية والمصرية التي شاركت في أبرز المهرجانات السينمائية حول العالم. 


وتشمل مسابقات المهرجان، مسابقة الأفلام الروائية دوليا ومسابقة الأفلام الوثائقية دولية ومسابقة أفلام التحريك دوليا ومسابقة الطلاب للمصريين. 
 

مهرجان الإسكندرية للفيلم مهرجان الاسكندرية مسرح سيد درويش اوبرا الاسكندرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

كهربا يرحل عن الأهلي.. أمر عاجل لجماهير الأحمر

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

تعليق صادم من رئيس نادي سموحة على انضمام موديست للفريق

قرب على 2600| أسعار الذهب تخالف التوقعات وعيار 21 الآن مفاجأة

صابرين : طلاقي لا يهم أحدا غيري وممكن أتزوج مرة أخرى

ترشيحاتنا

الصحة: إجراء فحص طبي لـ 1.688 مليون شاب وفتاة مقبلين على الزواج

الزمالك ليس الوحيد|عدد صادم للأندية الموقوف قيدها بالدوري.. وأول تعليق "أبيض"على الأزمة

جيش الاحتلال يعلن وفاة مدني في هجوم حزب الله على جبل دوف

وزير الخارجية الأمريكي يزور إسرائيل الثلاثاء المقبل

مواعيد الصلاة في التوقيت الصيفي.. اعرفها بعد تغيير الساعة

فضل قراءة سورة الكهف ووقت تلاوتها وسر «اللاءات العشر»


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فستان هيفاء وهبي يثير ضجة على السوشيال ميديا| سعره خرافي

حتبدل أكتر من جهاز| جوجل تتيح ميزة جديدة لمكالمات الفيديو.. فما القصة؟

طريقة عمل كفتة بالمياه الغازية| جديدة وغير تقليدية

حتسهل عليك .. واتس تتيح ميزة جديدة طال انتظارها فما هي؟

فيديو

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

حبس تيك توكر شهير بعد بلوغه مليون متابع

«وَالأرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا».. خبير مصري: طالما حدث كسوف للشمس فقد يعقبه زلازل|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ