حملات مكثفة لمجابهة انتشار الناموس والذباب بالشرقية

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتنسيق مع الإدارات الصحية بتكثيف الحملات اليومية لرش البعوض والناموس، خاصة بالمناطق التي يوجد بها تجمعات ومقالب القمامة مشدداً على رفع تراكمات القمامة أول بأول ونقلها إلى المقالب العمومية خارج الكتلة السكنية للحفاظ على جو بيئي صحي ونقي.

وتنفيذاً لتوجيهات المحافظ، انطلقت سيارات رش المبيدات باستخدام جهاز التيفا لتجوب شوارع مراكز ومدن وأحياء المحافظة وذلك لتنفيذ خطه القضاء على الحشرات الطائرة من البعوض والناموس حفاظاً على البيئة وصحه المواطنين.

وأشار المحافظ الي انه أطلقت الأجهزة التنفيذية حملاتها المكثفة بمختلف مراكز ومدن وأحياء المحافظة لتنفيذ خطة مواجهة انتشار الناموس والبعوض والذباب، تزامنًا مع فصل الصيف وارتفاع درجة الحرارة، وذلك باستخدام سيارة رش المبيدات للقضاء على هذه الحشرات حفاظًاً على صحة المواطنين.