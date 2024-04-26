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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إصابة 3 أشخاص بينهم طفل في حادث ببني سويف

صدى البلد

أصيب ثلاثة أشخاص بينهم طفل، اليوم الجمعة، في حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة على مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافه الفحوصات الطبية اللازمة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة على مزلقان الشاملة بمدينة بني سويف، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

انتقلت سيارتا إسعاف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم صهيب أشرف محمد 13 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمود إبراهيم بديع 15 سنة، مصاباً باشتباه كسر بالقدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، محمد إسلام حسين يبلغ من العمر عامين، مصاباً بجروح وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصي لتلقي العلاج اللازم وإجراء كافة الفحوصات الطبية اللازمة تحت إشراف الدكتور أحمد محمود صادق مدير عام المستشفي.

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