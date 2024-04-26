عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

ترشيحات النسخة الثامنة من جوائز النقاد للأفلام العربية

صدى البلد

كشف مركز السينما العربية عن ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية في نسخته الثامنة، التي تتنافس عليها الأفلام العربية التي تم إنتاجها أو شهدت عروضها الدولية الأولى في 2023، وتشهد هذه النسخة إضافة فئة جديدة إلى الجوائز هي جائزة أفضل فيلم قصير.

يشارك في تقييم الأفلام لجنة تحكيم تتكون من 209 ناقد من 72 دولة،  ومن المقرر الإعلان عن الفائزين بالجوائز، في حفل يُقام ضمن الدورة المقبلة من مهرجان كان السينمائي.

علقت ديبورا يانغ مدير جوائز النقاد "النسخة الثامنة من جوائز النقاد للأفلام العربية تعكس النجاح الكبير الذي حققته السينما العربية في المحافل الدولية على مدار عام 2023، من خلال تصنيفات الجائزة المختلفة والمعبرة عن تفوق الأفلام العربية في الأشكال السينمائية المختلفة من الأفلام الطويلة والقصيرة والروائي والوثائقي. أشعر بالسعادة والفخر وأتحمس بشدة للنتائج النهائية للجنة التحكيم".

هالة صدقي تكشف مفاجأة عن مسلسل أرابيسك للراحل صلاح السعدني

تفاصيل الأحداث الباقية من مسلسل البيت بيتي بعد عرض أول حلقتين

قائمة ترشيحات جوائز النقاد للأفلام العربية:

أفضل فيلم

وداعًا جوليا | محمد كردفاني | السودان

إنشاءلله ولد | أمجد الرشيد | الأردن

هجّان | أبو بكر شوقي | المملكة السعودية

الأستاذ | فرح نابلسي | فلسطين

المرهقون | عمرو جمال | اليمن

أفضل مخرج

محمد كردفاني | وداعًا جوليا | السودان

كوثر بن هنية | بنات ألفة | تونس

كريم بن صالح | ما فوق الضريح | فرنسا

أسماء المدير | كذب أبيض | المغرب

أمجد الرشيد | إنشاءلله ولد | الأردن

أفضل سيناريو

محمد كردفاني | وداعاً جوليا | السودان

عمرو جمال، مازن رفعت | المرهقون | اليمن

ديلفين أجوت، رولا ناصر، أمجد الرشيد | إنشاءلله ولد | الأردن

عمر شامة، مفرج المجفل، أبو بكر شوقي | هجّان | المملكة السعودية

كمال الأزرق | عصابات | المغرب

أفضل ممثلة

منى حوا | إنشاءلله ولد | الأردن

إيمان يوسف | وداعاً جوليا | السودان

هند صبري | كيرة والجن | مصر

هند صبري | بنات ألفة | تونس

أضواء بدر | ناقة | المملكة السعودية

أفضل ممثل

إبراهيم الحساوي | هجان | المملكة السعودية

مجد مستورة | بنات ألفة | تونس

أيوب إليد | عصابات | المغرب

صالح بكري | الأستاذ | فلسطين

نزار جمعة | وداعًا جوليا | السودان

أفضل فيلم وثائقي

بنات ألفة | كوثر بن هنية | تونس

كذب أبيض | أسماء المدير | المغرب

ق | جود شهاب | لبنان

تحت سماء دمشق | طلال ديركي، علي وجيه، هبة خالد | سوريا

الحياة حلوة | محمد الجبالي | فلسطين

أفضل فيلم قصير

عيسى | مراد مصطفى | مصر

يرقة | ميشيل ونويل كسرواني | لبنان

البحر الأحمر يبكي | فارس الرجوب | الأردن

ملح البحر | ليلى بسمة | لبنان

المفتاح | ركان مياسي | فلسطين

أفضل موسيقى

أمين بوحافة | هجان | المملكة السعودية

أمين بوحافة | بنات ألفة | تونس

مازن حامد | وداعًا جوليا | السودان

عمر فاضل | ناقة | المملكة السعودية

أليكس بارانوفسكي | الأستاذ | فلسطين

أفضل تصوير سينمائي

فاروق لاريدا | بنات ألفة | تونس

كانيمى أونوياما | إنشاءلله ولد | الأردن

جيل بورت | الأستاذ | فلسطين

جيري فاسبنتر | هجّان | السعودية

أحمد المرسي | كيرة والجن | مصر

أفضل مونتاج

أحمد حافظ | إنشاءلله ولد | الأردن

هبة عثمان | وداعاً جوليا | السودان

فهد أحمد | ق | لبنان

سارة بيكزيك | هجّان | السعودية

قتيبة برهمجي | بنات ألفة | تونس


عن جوائز النقاد للأفلام العربية

جوائز النقاد للأفلام العربية انطلقت في نسختها الأولى على هامش فاعليات الدورة الـ70 من مهرجان كان السينمائي، وتمنح الجوائز لأفضل إنجازات السينما العربية سنوياً في فئات أفضل فيلم روائي، ووثائقي، ومخرج، ومؤلف، وممثلة، وممثل، وتصوير، ومونتاج، وموسيقى، إضافة إلى فئة الأفلام القصيرة التي استحدثها المركز بهذه الدورة.

وقد وقع الاختيار على القائمة النهائية المرشحة للجوائز وفقًا لمعايير تضمنت أن تكون الأفلام قد عرضت لأول مرة دولياً في مهرجانات سينمائية دولية خارج العالم العربي خلال عام 2023، وأن تكون إحدى جهات الإنتاج عربية (أياً كانت نسبة وشكل مشاركتها بالفيلم).

الأفلام العربية أفضل فيلم قصير السينما العربية الفائزين بالجوائز المحافـــل الدوليـــة المملكة السعودية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لو معندكش بطاقة تموين.. خطوات استخراج كارت الخبز الموفر

إعلام عبري يكشف مفاجأة في حادث انقلاب سيارة بن غفير | شاهد

خارج التوقعات.. الأرصاد تكشف حالة طقس السبت|فرص أمطار في هذه المناطق

ارتفاع قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية بختام الأسبوع

بيان عاجل من جامعة حلوان بشأن حالة الطالبة سارة هشام

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

موعد مباراة الأهلي ومازيمبي والقنوات الناقلة | نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

هل رفض الشناوي الجلوس احتياطيًّا.. مفاجأة في قائمة الأهلي لمباراة مازيمبي

ترشيحاتنا

قرار عاجل من جامعة حلوان لبحث مشكلة الطالبة سارة| القصة كاملة

بطولة إفريقيا للكرة الطائرة| الزمالك يفوز على أسيك ميموزا الإيفواري

حصلنا على أحكام بالملايين في التهرب الجمركي.. قضايا الدولة: كل وزارة تلجأ لنا

أرخص من التوكتوك.. أول سيارة مصنعة محليا قريبا في مصر

ظهرت بعد غياب طويل.. سبب اعتزال شيماء سعيد الفن وارتداء الحجاب

اعتراض تركيا للصواريخ الإيرانية المتجهة إلى إسرائيل .. أردوغان يكشف الحقيقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كوكيز بحشوة النوتيلا| أحلى من الجاهز

برقم غير متوقع .. مي كساب تبرز رشاقتها بهذه الإطلالة من دبي 

ياسمين عز تبهر متابعيها بفستان لافت| شاهد

مش سرطان.. أسباب وتشخيص ظهور كدمات زرقاء لدي النساء

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ