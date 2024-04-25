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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تفاصيل الأحداث الباقية من مسلسل البيت بيتي بعد عرض أول حلقتين

البيت بيتي
البيت بيتي

بدأت منصة شاهد vip عرض أول حلقتين من مسلسل «البيت بيتي 2»، بطولة الفنان مصطفي خاطر و كريم محمود عبدالعزيز، وتم طرح الحلقتين الأولى والثانية عبر المنصة الرقمية، ومن المقرر أن يتكون هذا الموسم من 10 حلقات.

ومن المقرر عرض الحلقة الثالثة والرابعة من مسلسل البيت بيتي 2، يوم 2 مايو في تمام الساعة 12 صباحًا.

أما  الحلقة الخامسة والسادسة من مسلسل البيت بيتي 2، يوم 9 مايو المقبل في تمام الساعة 12 صباحًا.

منصة شاهد تعرض أول حلقتين من مسلسل البيت بيتي 2

طرح برومو جديد لمسلسل البيت بيتي والعرض الخميس القادم


فيما تعرض الحلقة السابعة والثامنة من مسلسل البيت بيتي 2، يوم 16 مايو في تمام الساعة 12 صباحًا.

اما  الحلقة التاسعة والعاشرة من مسلسل البيت بيتي 2، يوم 23 مايو في تمام الساعة 12 صباحًا.

شهدت الحلقة الثانية من مسلسل البيت بيتي أحداث مثيرة، حيث قرر كراكيري كريم محمود عبد العظيظ وشقيقه مصطفى خاطر الذهاب الي الفندق المسكون لاكتشاف الحقيقة ومايحدث هناك، وحينما وصلوا وجدوا الفندق يشتعل وهما داخله.

عرضت منصة شاهد أول حلقتين من مسلسل البيت بيتي والذى يقوم ببطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر.

وشهدت أول حلقتين من المسلسل دخول كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر فى مغامرة جديدة بوجود فندق مهجور ويحاولوا معرفة تفاصيله وحل اللغز الموجود به.

 

الانتهاء من التصوير
 

واحتفل فريق العمل بانتهاء التصوير بالتقاط العديد من الصور التذكارية والتي تضم جميع العاملين في الجزء الثاني من المسلسل.

 

الجزء الأول من مسلسل البيت بيتي 
وحقق الجزء الأول نجاحا كبيرا بعد عرضه نهاية العام الماضي على منصة شاهد.

“البيت بيتي” تدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر، وكراكيري، كريم محمود عبدالعزيز، طرد هذه الأرواح وبيع القصر، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز ومن إخراج خالد مرعي.

مبسوطين بردود الأفعال
وعلق كريم سامي كيمز أحد مؤلفيه على نجاحه قائلا: “الحقيقة احنا مبسوطين جدًا بردود الأفعال واللي بالنسبة لنا بتتقسم ٣ أقسام مهمين، رأي العاملين في الصناعة لأننا بنتعلم من اللي معجبهمش، وقسم النقاد والصحفيين، والأهم قسم الجمهور الحقيقي اللي بيتذوق العمل الفني وبيقولوا رأيهم من غير مجاملة”.

وأكمل عبد الوهاب في تصريحات صحفية له: “ردود الأفعال الإيجابية اللي حصل عليها مسلسل البيت بيتي بتحطنا في منافسة مع نفسنا، إن اللي جاي يبقي أحسن وميقلش عن اللي اتعمل.. وإن شاء الله نفضل عند حسن ظن الجمهور”.

10 حلقات البيت بيتي 2 الحلقة الثانية الحلقة التاسعة الحلقة السابعة الحلقة الخامسة الحلقة الثالثة

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