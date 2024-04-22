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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

طرح برومو جديد لمسلسل البيت بيتي والعرض الخميس القادم

البيت بيتي
البيت بيتي

طرحت منصة شاهد برومو جديد للجزء الثاني من المسلسل الكوميدي البيت بيتي والذى يقوم ببطولته كل من كريم محمود عبد العزيز ومصطفى خاطر استعداد لعرضه الخميس القادم.

وظهر فى البرومو تفاصيل الجزء الثاني من المسلسل وهو عبارة عن فندق مسكون يقوم بدعوة كراكيري وبينو ليبدأو رحلة البحث عن حقيقة هذا الفندق وما حدث بداخله.
 

 

الانتهاء من التصوير

وانتهى فريق عمل مسلسل البيت بيتي من تصوير جميع مشاهد المسلسل داخل أحد الاستوديوهات الخاصة بتصوير المسلسل.

واحتفل فريق العمل بانتهاء التصوير بالتقاط العديد من الصور التذكارية والتي تضم جميع العاملين في الجزء الثاني من المسلسل.

 

الجزء الأول من مسلسل البيت بيتي 

وحقق الجزء الأول نجاحا كبيرا بعد عرضه نهاية العام الماضي على منصة شاهد.

“البيت بيتي” تدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو، مصطفى خاطر، وكراكيري، كريم محمود عبدالعزيز، طرد هذه الأرواح وبيع القصر، المسلسل من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي كيمز ومن إخراج خالد مرعي.

مبسوطين بردود الأفعال

وعلق كريم سامي كيمز أحد مؤلفيه على نجاحه قائلا: “الحقيقة احنا مبسوطين جدًا بردود الأفعال واللي بالنسبة لنا بتتقسم ٣ أقسام مهمين، رأي العاملين في الصناعة لأننا بنتعلم من اللي معجبهمش، وقسم النقاد والصحفيين، والأهم قسم الجمهور الحقيقي اللي بيتذوق العمل الفني وبيقولوا رأيهم من غير مجاملة”.

وأكمل عبد الوهاب في تصريحات صحفية له: “ردود الأفعال الإيجابية اللي حصل عليها مسلسل البيت بيتي بتحطنا في منافسة مع نفسنا، إن اللي جاي يبقي أحسن وميقلش عن اللي اتعمل.. وإن شاء الله نفضل عند حسن ظن الجمهور”.

البيت بيتي كريم محمود عبد العزيز مصطفى خاطر

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