اخفوا الدليل.. 24 يونيو محاكمة شريك بمدرسة هابي لاند و3 مسؤولات للجنح بقضية هتك عرض الأطفال

حددت المحكمة المختصة جلسة ٢٤ يونيو المقبل لمحاكمة ٤ مسؤولين بمدرسة هابي لاند للغات بتهمة إخفاء الفيديو محل واقعة هتك عرض أطفال بالمدرسة لأكثر من عام دون إبلاغ الجهات المختصة.

ويمثل أمام محكمة جنح أوسيم ص. م شريك بمدرسة هابي لاند “هارب” ومديرة المدرسة ووكيلة المدرسة ومسؤولة العلاقات العامة “ناشرة الفيديو” مخلى سبيلهن.

وقرر المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية بعد أقل من ٧٢ ساعة إحالة مسؤولين جدد في مدرسة هابي لاند للغات إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح لاتهامهم بمشاركة المتهم الرئيسي المحبوس بتهمة هتك عرض أطفال بإخفاء أدلة جريمته حيث لم يفصحوا عن فيديو الواقعة فور رؤيته.

وتضمنت مذكرة الإحالة التي أعدها المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية كل من المالك الأساسي للمدرسة ص. ف ومديرة المدرسة ووكيلة المدرسة ومسؤولة العلاقات العامة "ناشرة الفيديو" حيث أقرت الموظفات المتهمات في التحقيقات بعلمهن بالواقعة ومشاهدتهم مقطع الفيديو منذ شهر سبتمبر عام ٢٠٢٤ وعدم إفصاحهن عنه أو الإبلاغ عن المتهم بسبب تحذير المالك الأساسي للمدرسة لهم ولخشيتهن من فقدان أعمالهن.

و نسخ فريق تحقيق وكلاء نيابة حوادث شمال الجيزة الذي ضم كل من أبوالفضل الضبع وعمرو العمدة وأحمد علاء وأحمد سعيد وأدهم الأدهم وكلاء نيابة الحوادث نسخة من ملف القضية المحال فيها المتهم أ. ف لمحكمة الجنايات وإحالة باقي المتهمين لمحكمة الجنح بتهمة إخفاء أدلة جريمة.

وأمرت النيابة العامة أمس بإحالة أحد مالكي مدرسة خاصة إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهامه بهتك عرض عدد من الأطفال داخل المدرسة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بشأن تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بتعرض عدد من الأطفال لوقائع هتك عرض داخل مدرسة خاصة بمنطقة بشتيل، بدائرة قسم أوسيم بمحافظة الجيزة؛ فباشرت تحقيقاتها على الفور، واستمعت إلى أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم وعدد من الشهود، كما استجوبت القائمين على إدارة المدرسة، واتخذت إجراءات فحص المقطع المصور المتداول، وتحفظت على أجهزة المراقبة الخاصة بالمدرسة وقامت بتفريغها، فضلًا عن معاينة مكان الواقعة.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال المختصين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأمرت باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم، ورعايتهم نفسيًا واجتماعيًا.

وقد كشفت التحقيقات عن أن المقطع المتداول التقطته أجهزة المراقبة بالمدرسة في غضون شهر سبتمبر من عام ٢٠٢٤، وأن المتهم أحد مالكي المدرسة الخاصة محل الواقعة، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.

هذا، وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، ووجهت إليه اتهام هتك عرض الأطفال المجني عليهم، ثم أمرت بإحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة.