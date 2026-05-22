قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عضو الحزب الديمقراطي: خسارة المرشح توماس ماسي في ولاية كنتاكي ضربة لمعارضي ترامب
رسوب العشرات من طلاب أولى و2 ثانوي في مدرسة فنية تجارية بالبحيرة.. مستندات
رواتب تصل لـ 15 ألف جنيه.. 3260 وظيفة بمحطة الضبعة النووية ومدينتي 6 أكتوبر والعبور
ترامب: لن أذهب إلى حفل زفاف ابني غدا
هل وفاة الشخص يوم الجمعة يكون من حسن الخاتمة؟.. الإفتاء تحسم الجدل
Forum.. تطبيق جديد من ميتا للمجموعات والمنتديات
عملاق إسباني يتحرك لضم محمد صلاح بعد رحيله عن ليفربول.. ما القصة؟
عبدالله السعيد : موسم كامل مليء بالتعب والمعارك الصامتة
اكتشف علاقة لية الخروف بمرض السرطان
اتهامات باعتداءات جنسية وتعذيب لناشطي “أسطول الحرية” بالسجون الإسرائيلية
حقق أرقاما تاريخية جديدة.. الونش: مسيرتي الممتدة مع الزمالك والمنتخب شرف ما بعده شرف
كاف يختار مجدي سليمان حكما مساعدا في مباراة أوغندا وغانا بأمم إفريقيا للناشئين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اخفوا الدليل.. 24 يونيو محاكمة شريك بمدرسة هابي لاند و3 مسؤولات للجنح بقضية هتك عرض الأطفال

المتهم
المتهم
ندى سويفى

حددت المحكمة المختصة جلسة ٢٤ يونيو المقبل لمحاكمة ٤ مسؤولين بمدرسة هابي لاند للغات بتهمة إخفاء الفيديو محل واقعة هتك عرض أطفال بالمدرسة لأكثر من عام دون إبلاغ الجهات المختصة.

ويمثل أمام محكمة جنح  أوسيم ص. م شريك بمدرسة هابي لاند “هارب” ومديرة المدرسة ووكيلة المدرسة ومسؤولة العلاقات العامة “ناشرة الفيديو” مخلى سبيلهن. 

 وقرر المستشار أمير فتحي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية بعد أقل من ٧٢ ساعة إحالة مسؤولين جدد في مدرسة هابي لاند للغات إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة الجنح لاتهامهم بمشاركة المتهم الرئيسي المحبوس بتهمة هتك عرض أطفال بإخفاء أدلة جريمته حيث لم يفصحوا عن فيديو الواقعة فور رؤيته.

وتضمنت مذكرة الإحالة التي أعدها المستشار عمرو خالد رئيس نيابة حوادث شمال الجيزة الكلية كل من المالك الأساسي للمدرسة ص. ف ومديرة المدرسة ووكيلة المدرسة ومسؤولة العلاقات العامة "ناشرة الفيديو" حيث أقرت الموظفات المتهمات في التحقيقات بعلمهن بالواقعة ومشاهدتهم مقطع الفيديو منذ شهر سبتمبر عام ٢٠٢٤ وعدم إفصاحهن عنه أو الإبلاغ عن المتهم بسبب تحذير المالك الأساسي للمدرسة لهم ولخشيتهن من فقدان أعمالهن.

و نسخ فريق تحقيق وكلاء نيابة حوادث شمال الجيزة الذي ضم كل من أبوالفضل الضبع وعمرو العمدة وأحمد علاء وأحمد سعيد وأدهم الأدهم وكلاء نيابة الحوادث نسخة من ملف القضية المحال فيها المتهم أ. ف لمحكمة الجنايات وإحالة باقي المتهمين لمحكمة الجنح بتهمة إخفاء أدلة جريمة.

وأمرت النيابة العامة أمس بإحالة أحد مالكي مدرسة خاصة إلى محكمة الجنايات المختصة؛ لاتهامه بهتك عرض عدد من الأطفال داخل المدرسة.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بشأن تداول مقطع مرئي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات بتعرض عدد من الأطفال لوقائع هتك عرض داخل مدرسة خاصة بمنطقة بشتيل، بدائرة قسم أوسيم بمحافظة الجيزة؛ فباشرت تحقيقاتها على الفور، واستمعت إلى أقوال الأطفال المجني عليهم وذويهم وعدد من الشهود، كما استجوبت القائمين على إدارة المدرسة، واتخذت إجراءات فحص المقطع المصور المتداول، وتحفظت على أجهزة المراقبة الخاصة بالمدرسة وقامت بتفريغها، فضلًا عن معاينة مكان الواقعة.

كما استمعت النيابة العامة إلى أقوال المختصين بالمجلس القومي للطفولة والأمومة، وأمرت باتخاذ التدابير اللازمة لحماية الأطفال المجني عليهم، ورعايتهم نفسيًا واجتماعيًا.

وقد كشفت التحقيقات عن أن المقطع المتداول التقطته أجهزة المراقبة بالمدرسة في غضون شهر سبتمبر من عام ٢٠٢٤، وأن المتهم أحد مالكي المدرسة الخاصة محل الواقعة، وهو ما أيدته تحريات الشرطة.

هذا، وقد استجوبت النيابة العامة المتهم، ووجهت إليه اتهام هتك عرض الأطفال المجني عليهم، ثم أمرت بإحالته محبوسًا إلى محكمة الجنايات المختصة.

النيابة العامة محكمة الجنايات مدرسة هابي لاند للغات هابي لاند للغات شريك بمدرسة هابي لاند هتك عرض أطفال إخفاء أدلة جريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1400 جنيه دفعة واحدة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب اليوم الجمعة.. عيار 21 فاق التوقعات

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026

نتيجة الصف السادس الابتدائي برقم الجلوس والاسم 2026 ..مدارس تعلن ظهورها الآن

البريد المصري

البريد المصري يستعد لإطلاق تطبيق جديد للخدمات المالية والحكومية

زلزال

زلزال بقوة 2.1 درجة يضرب شرق القاهرة.. والمعهد القومي للبحوث الفلكية يوضح التفاصيل

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 21 الآن.. آخر تحديث بعد قرار البنك المركزي

عمرو الجنايني

عاد واعتذر.. "ولو كره الكافرون" تورط الجنايني بعد تتويج الزمالك بلقب الدوري

فيات باندا 2028

بشرى للمواطن البسيط.. طرح أرخص وأصغر سيارة كهربائية في العالم

ترشيحاتنا

كارولين عزمي

إطلالة رياضية.. كارولين عزمي تخطف الأنظار بتيشرت برشلونة

بعد تصدرها تريند تيك توك.. "خطفاني” ليحيى علاء تتجاوز نصف مليون مشاهدة

بعد تصدرها تريند تيك توك .. خطفاني ليحيى علاء تتجاوز نصف مليون مشاهدة

شاليمار شربلتي

شاليمار شربلتي تقاضي مروجي شائعات حبسها في قضية سب وقذف هالة صدقي

بالصور

بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد بقرية ميت ركاب بالزقازيق

مسجد
مسجد
مسجد

أسباب ارتفاع الكوليسترول مضاعفاته الخطيرة.. وأفضل طرق علاجه

متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟
متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟
متى يصبح الكوليسترول خطرًا؟

النظام الغذائي الأمثل لمن يعاني من السكري وارتفاع ضغط الدم معا

العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي
العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي
العلاقة بين السكري وارتفاع ضغط الدم والنظام الصحي

لا تتجاهلها أبدا.. سخونة القدمين المفاجأة علامة على مشكلة خطيرة في الأعصاب

ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟
ما أسباب سخونة القدمين المفاجئة؟

فيديو

إصابة مسلم

بزجاجة.. شقيقة مسلم تتهم زوجته بالتسبب في إصابته بـ45 غـ.رزة في يده

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

يسري غازي

يسري غازي يكتب: يا زمالك بتعملها إزاي؟

معتز الخصوصي ، الكاتب الصحفي بموقع صدى البلد

معتز الخصوصي يكتب: دوري المستحيل زملكاوي

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

المزيد