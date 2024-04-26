عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

هالة صدفي تكشف مفاجأة عن مسلسل أرابيسك للراحل صلاح السعدني

هالة صدقي
هالة صدقي

تحدثت الفنانة هالة صدقي عن علاقتها بالراحل صلاح السعدني من خلال الأعمال التى عملت فيها معه وعلى رأسها مسلسل أرابيسك.

وقالت هالة صدقي أثناء المداخلة الهاتفية التى أجرتها مع الإعلامية إنجي على على إذاعة نجوم أف أم أن الراحل صلاح السعدني من أكثر الفنانين التى تعامت معهم داخل الوسط الفني حيث قدمت معه 14 عملا بجانب أعمالها فى الإذاعة.

وتحدثت هالة صدقي عن كواليس مسلسل أرابيسك وهو المسلسل الأشهر لهما وأكدت أن المسلسل كان له كواليس مختلفة بسبب حب الجمهور للخط الدرامي بين حسن أرابيسك وتوحيدة.

وتابعت هالة أن هناك مشهد تم اضافته لمسلسل أرابيسك فى الحلقة الأخيرة وهي عودة توحيدة لحسن أربيسك وهي نهاية مختلفة عن نهاية النسخة المصرية بسبب حب الجمهور العربي لعلاقة حسن أرابيسك وتوحيدة وهذا كان رأى القائمين على العمل أنه يقوموا بإضافة مشهد لزواجهم مرة أخرى حتي يسعد الجمهور.

 

 

نعى هالة صدقي لحسن أربيسك

 

نعت الفنانة هالة صدقي الفنان صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا اليوم، عبر حسابها الشخصى على موقع"إنستجرام". 


 وكتبت هاله صدقي :"وداعا العزيز الغالي أحسن وأطيب وأخلص فنان اشتغلت معاه ، ومن حظي ان بدأت معه في اول مشواري ، وداعا يااعز وانقي فنان اشتغلت معاه كنت نعم الصديق والزميل ، صلاح السعدني كنت رمز للفنان الوفي المحب للجميع ، نفتقدك يا أجمل ارابيسك، كم انا حزينة علي فراقك ، وداعا حسن ارابيسكي".

 

تكريم هالة صدقي 

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي، في نسخته 72، برئاسة الأب بطرس دانيال، الفنانة هالة صدقي، ومنحها جائزة "الريادة الفنية" وغابت الفنانة هالة صدقي عن الحفل بسبب ظروف صحية

 

نشرت الفنانه هالة صدقي صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعلقت هالة صدقى عبر حسابها كاتبه: "شكرا لجمهوري وللمركز الكاثوليكي على تكريمي وجائزة الريادة السينمائية، وتمنيت حضوري ولأسباب طارئه لم أتمكن، حقيقي انتوا سبب فرحتي

هالة صدقي صلاح السعدنى مسلسل أربيسك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

60 جنيهًا|مفاجأة في أسعار الدواجن بعد تراجع الأعلاف.. والبيض يسجل هذا الثمن

وقف تخفيف الأحمال في هذا الموعد..عقوبات تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الإجراء

مفاجأة غير سعيدة لتجار الذهب

كهربا يرحل عن الأهلي.. أمر عاجل لجماهير الأحمر

12 درجة والأمطار رعدية|الشتاء يعود بقوة والأرصاد تفجر مفاجأة عن الساعات المقبلة

صابرين : طلاقي لا يهم أحدا غيري وممكن أتزوج مرة أخرى

تعليق صادم من رئيس نادي سموحة على انضمام موديست للفريق

أمطار على القاهرة.. المحافظة تتخذ إجراءات احترازية

موضوعات متعلقة

أخبار الفن.. رد فعل مثير من مروة الأزلي بعد فسخ خطبتها وحفل افتتاح مهرجان الإسكندرية

الأطفال يمنعون تامر حسني من مغادرة المسرح بعد انتهاء حفل أعياد سيناء

أحمد عبد الوهاب يتحدث عن دوره في الحشاشين مع منى الشاذلي

البيت بيتي 2 الحلقة 2.. الفندق المسكون يشتعل وكريم محمود ومصطفى خاطر داخله

الحكاية خلصت برجوع الحق.. محمد ممدوح يروج لـ السرب

تفاصيل الأحداث الباقية من مسلسل البيت بيتي بعد عرض أول حلقتين

البوستر الرسمي لفيلم السرب|شاهد

إصابات وكسور.. تفاصيل حادث فيلم The Pickup الجديد

ترشيحاتنا

جتتي نحست.. رمضان صبحي يرد علي هتافات جماهير الأهلي ضده

الدفاع الفرنسية: قوة التدخل السريع الأوروبية جاهزة للعمل بحلول عام 2025

محكمة تركية تقضي بالسجن مدى الحياة على متهمة في تفجير إسطنبول

معمولي سحر وفكيت البامبرز.. ماذا قال قاتـ.ل صغيرة مدينة نصر في مسرح الجريمة؟

نصب على المواطنين.. ضبط صاحب شركة لإلحاق العمالة بالخارج

مطالبين بـ "صفقة رهائن".. مظاهرات أمام منزل جانتس تدعوه لرحيل الحكومة |فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مي كساب تستعرض رشاقتها بفستان أنيق

في عيد ميلادها الـ 71 .. إطلالات أثارت الجدل لـ فيفي عبده

سحرية| 7 علاجات منزلية فعالة لتخفيف الإمساك

بسعر مناسب وميزات منافسة .. سماعات لاسلكية Sport X20

فيديو

سقطت في دولة عربية.. سيدة هندية تهرب من الشرطة منذ 1993

يهدد الحياة.. تحذير من تناول البطيخ بهذه المواصفات

بإمكانيات لن تجعلك تندم على شرائها.. تسريبات تكشف بطارية Galaxy Buds3 Pro

مصرية أشعلت الاحتجاجات في جامعة كولومبيا.. فمن هي؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حالة الفقر في العالم

المستشار أسـامة الصعيدي

أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية من تغول الرياضة على الشباب

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نجيب محفوظ في "أبوظبي"!

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رابطة العالم الإسلامي في عهدها الجديد

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سيناء.. أرض التضحيات

اﻟﻤﺰﻳﺪ