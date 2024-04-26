هالة صدفي تكشف مفاجأة عن مسلسل أرابيسك للراحل صلاح السعدني

تحدثت الفنانة هالة صدقي عن علاقتها بالراحل صلاح السعدني من خلال الأعمال التى عملت فيها معه وعلى رأسها مسلسل أرابيسك.



وقالت هالة صدقي أثناء المداخلة الهاتفية التى أجرتها مع الإعلامية إنجي على على إذاعة نجوم أف أم أن الراحل صلاح السعدني من أكثر الفنانين التى تعامت معهم داخل الوسط الفني حيث قدمت معه 14 عملا بجانب أعمالها فى الإذاعة.



وتحدثت هالة صدقي عن كواليس مسلسل أرابيسك وهو المسلسل الأشهر لهما وأكدت أن المسلسل كان له كواليس مختلفة بسبب حب الجمهور للخط الدرامي بين حسن أرابيسك وتوحيدة.



وتابعت هالة أن هناك مشهد تم اضافته لمسلسل أرابيسك فى الحلقة الأخيرة وهي عودة توحيدة لحسن أربيسك وهي نهاية مختلفة عن نهاية النسخة المصرية بسبب حب الجمهور العربي لعلاقة حسن أرابيسك وتوحيدة وهذا كان رأى القائمين على العمل أنه يقوموا بإضافة مشهد لزواجهم مرة أخرى حتي يسعد الجمهور.





نعى هالة صدقي لحسن أربيسك

نعت الفنانة هالة صدقي الفنان صلاح السعدني الذي رحل عن عالمنا اليوم، عبر حسابها الشخصى على موقع"إنستجرام".



وكتبت هاله صدقي :"وداعا العزيز الغالي أحسن وأطيب وأخلص فنان اشتغلت معاه ، ومن حظي ان بدأت معه في اول مشواري ، وداعا يااعز وانقي فنان اشتغلت معاه كنت نعم الصديق والزميل ، صلاح السعدني كنت رمز للفنان الوفي المحب للجميع ، نفتقدك يا أجمل ارابيسك، كم انا حزينة علي فراقك ، وداعا حسن ارابيسكي".

تكريم هالة صدقي

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي، في نسخته 72، برئاسة الأب بطرس دانيال، الفنانة هالة صدقي، ومنحها جائزة "الريادة الفنية" وغابت الفنانة هالة صدقي عن الحفل بسبب ظروف صحية

نشرت الفنانه هالة صدقي صورة جديدة لها وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وعلقت هالة صدقى عبر حسابها كاتبه: "شكرا لجمهوري وللمركز الكاثوليكي على تكريمي وجائزة الريادة السينمائية، وتمنيت حضوري ولأسباب طارئه لم أتمكن، حقيقي انتوا سبب فرحتي