شريف حمودة: “جي في للاستثمارات” تحمل على عاتقها بناء سوق للسيارات بمصر

قال شريف حمودة رئيس مجلس إدارة شركة “جي في للاستثمارات” إن الشركة تحملت على عاتقها بناء سوق للسيارات فى مصر بنسب مكون محلى عال لأن السوق محدود للغاية.

وأضاف حمودة خلال لقائه مع كاميرا برنامج “عقار مصر” المذاع عبر قناة “صدى البلد” تقديم الاعلامي طاهر حمدي، أن شركة “جي في للاستثمارات” قررت بناء سوق للسيارات من خلال اتخاذ عدة اجراءات منها اقتحام مجال النقل بقوة عن طريق الشراكات الدولية.

عربات النقل

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة “جي في للاستثمارات”: الطلب على عربات النقل كبير للغاية بمبالغ ضخمة.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة “جي في للاستثمارات”، أن الشركة تحدثت مع الدولة بشأن مبادراتها الخاصة بالسيارات الكهربائية والسيارات التى تعمل بالغاز.

وتابع رئيس مجلس إدارة شركة “جي في للاستثمارات”،أن الشركة عقدت العديد من الشراكات مثل الشراكة مع “كونكورديا” الخاصة بسيارات “الجولف كار” بنسبة مكون محلى تصل لـ 80% والذى تستورد منها مصر الالاف كل عام.

وأشار رئيس مجلس إدارة شركة “جي في للاستثمارات”، إلى أن الشركة بعد ذلك دخلت فى مجال صناعة بطاريات الكهرباء وكذلك محطات شحن الكهرباء.