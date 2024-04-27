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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

دينا فؤاد: أنا مصرية عندي بنت.. وأرفض أي مشاهد "فجة"

دينا فؤاد
دينا فؤاد

قالت الفنانة دينا فؤاد، إنها سيدة مصرية من داخلها، وترفض أي دور فني خارج عن تقاليدها وعاداتها، مضيفة :"أنا ست مصرية عندي بنت ومش تحت أمر المخرج وأرفض أي مشاهد فيها فجاجة".

وتابعت خلال حوارها ببرنامج "كل يوم" الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة اون تي في ، أن ابنتها اتعرض عليها بطولة فيلم رعب وباباها رفض وأنا".

اردفت :"نفسي ألعب دور فتاة خرساء قعدت أعيط جنب مدير التصوير أثناء مشهد القبض على حنان بالملاية".

▶️ شاهد هذا الفيديو https://www.facebook.com/share/v/W6FRkxH6CX8zKj6G/?mibextid=ox5AEW

الفنانة دينا فؤاد برنامج كل يوم توك شو خالد أبو بكر

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