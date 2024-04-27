هزة أرضية بقوة 2.8 درجة في خورفكان بالإمارات

رصدت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ «المركز الوطني للأرصاد» بالإمارات اليوم السبت هزة بقوة 2.8 درجة على مقياس ريختر في ساحل خورفكان الساعة 03:03 صباحاً.

وأشارت محطات الرصد الي انه لم يتم تسجيل اي تأثير الزلزال.



وحددت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل، مركز الهزة على عمق 5.0 كم.

وكانت إدارة الأرصاد الجوية في تايوان امس الجمعة قد قالت إن زلزالا بقوة 6.1 درجة على مقياس ريختر وقع قبالة مقاطعة هوالين بشرق تايوان، ولم ترد تقارير فورية عن وقوع أضرار.

وأشارت وكالة رويترز إلى أن المباني في العاصمة تايبيه تأثرت بالزلزال. وقالت إدارة الأرصاد الجوية إن الهزة الأرضية كانت على عمق 24.9 كيلومترا.