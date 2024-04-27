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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الوزراء الأوكراني: تسلمنا 12 مليار دولار من المساعدات لتغطية عجز الموازنة

رئيس الوزراء الأوكراني
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال

أعلن رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، خلال اجتماع حكومي، أن أوكرانيا تلقت ما يقرب من 12 مليار دولار من التمويل الخارجي منذ بداية العام للمساعدة في معالجة العجز في الميزانية.

وفي خطاب ألقاه أمام منتدى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي، أشار شميهال إلى أن أوكرانيا ستحتاج إلى ما يقرب من 42 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية في عام 2024 لتعويض العجز، الذي سوف يشكل ما يصل إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا هذا العام.

وسلط المسئول الأوكراني الضوء على استلام 1.5 مليار يورو مؤخرًا من الاتحاد الأوروبي، وأشار إلى أن ما يقرب من 8 مليارات دولار ستأتي من حزمة المساعدات الأمريكية التي تم تمريرها هذا الأسبوع. بحسب ما أورده موقع “كييف إندبندنت”.

وأكد شميهال أن هذه الأموال ضرورية لتمويل الخدمات الطبية، ورواتب العاملين في مجال الرعاية الصحية والمعلمين، والبرامج الاجتماعية.

وأقر مجلس النواب الأمريكي أخيرًا مشروع قانون المساعدات الخارجية بقيمة 60.84 مليار دولار في 20 أبريل، بعد أشهر من الاقتتال السياسي الداخلي، وتم الانتهاء من حزمة المساعدات بعد أن وافق مجلس الشيوخ الأمريكي على مشروع القانون ووقعه الرئيس بايدن.

رئيس الوزراء الأوكراني لعجز في الميزانية العجز في الميزانية وصندوق النقد الدولي المساعدات الامريكية

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