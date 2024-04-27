تايوان: 12 طائرة حربية صينية عبرت مضيق الجزيرة

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، أنها رصدت تواجد 22 طائرة صينية حول الجزيرة في أقل من ثلاث ساعات.

وحسب وكالة “رويترز” للأنباء، قالت الدفاع التايوانية في بيان صادر اليوم السبت "رصدنا أنشطة لـ 22 طائرة تابعة للجيش الصيني منذ الساعة 9:30 صباحا، مضيفة أن 12 طائرة عبرت الخط المتوسط لمضيق الجزيرة.

وفي وقت سابق، حذرت الصين، من أن الدعم العسكري الأمريكي لـ تايوان يزيد من خطر حصول نزاع في مضيق تايوان، بعدما خصص الكونجرس الأمريكي مساعدة عسكرية بقيمة 8 مليارات دولار للجزيرة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية وانج ونبين: "أود التشديد على أن تعزيز الولايات المتحدة وتايوان لعلاقاتهما العسكرية لن يجلب الأمن لـ تايوان"، مضيفا أن من شأن ذلك فقط زيادة التوترات وخطر اندلاع نزاع عبر مضيق تايوان.

وأيد مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، حزمة مساعدات خارجية حجمها 95 مليار دولار لتوفير المساعدة الأمنية لحلفاء واشنطن، بما في ذلك أوكرانيا وإسرائيل وتايوان، وفق نتائج التصويت.