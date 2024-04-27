إخلاء المنازل.. شاحنة محملة بالبنزين تثير الرعب في تركيا

أثارت شاحنة محملة بالبنزين في مدينة قوجه التركية الرعب حيث اضطرت السلطات إلى وقف حركة المرور في الطرق المحيطة وإخلاء المنازل.

وأفادت وسائل إعلام تركية اليوم السبت 27 أبريل 2024 بأن شاحنة محملة بالبنزين لحادث في مدينة قوجه ايلي شمال غرب تركيا، وهناك خطر انفجارها.

وذكرت صحيفة كتبت صحيفة يني شفق التركية أنه الحادثة تسببت في انسكاب البنزين على الطريق.

وأضافت صحيفة يني شفق أن السلطات التركية أغلقت مساري الطريق أمام حركة المرور تحسبا لخطر حدوث انفجار، كما تم إخلاء المنازل المجاورة.

وفي ديسمبر أدى انفجار شاحنة صهريج في ليبيريا إلى مقتل 40 شخصا.

وفي ولاية أريزونا أيضًا، خرج قطار يحمل البنزين والبروبان عن مساره واشتعلت فيه النيران.