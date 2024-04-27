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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

التصريح بدفن طفـ ل وشاب لقيا مصرعهما فى حادث تصادم يالقليوبية

أرشيفية
أرشيفية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بالتصريح بدفن جثة طفل وشاب لقيا مصرعهما فى حادث تصادم بين دراجتين ناريتين في قرية كفر الرجالات التابعة لمدينة ومركز طوخ.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية كفر الرجالات دائرة مركز شرطة طوخ، ومصرع قائدي الدراجات النارية.

وانتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى موقع الحادث، وتبين مصرع شاب، 37 عاما، وطفل عمره 15 عاما يدعى "جمال. س"، فيما يخضع آخر للعلاج بمستشفى بنها الجامعي، في حادث تصادم دراجتين ناريتين بقرية كفر الرجالات.

وتم نقل الجثامين إلى مشرحة مستشفى بنها العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لإعمال شئونها ومباشرة التحقيقات، والتصريح بالدفن عقب انتهاء مناظرة الطب الشرعي.

القليوبية طوخ مديرية أمن القليوبية مركز شرطة طوخ مستشفى بنها الجامعي

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