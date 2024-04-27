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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي في الضفة الغربية إلي 491 شهيدا

ارشيفي
ارشيفي

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع عدد الشهداء في الضفة الغربية إلى 491 شهيدا منذ بدء الحرب على غزة وحتى الان من بينهم 123 طفلاً، و5 سيدات، و5 مسنين، و 10 شهداء من الأسرى داخل سجون الاحتلال.

كان نائب رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية قال إن حركة المقاومة الفلسطينية تسلمت رد "إسرائيل" الرسمي على موقف الحركة من المفاوضات، الذي سُلم للوسيطين القطري والمصري في 13 أبريل الجاري.

وفي بيان للحركة قال نائب رئيس حماس في قطاع غزة خليل الحية أن الحركة ستقوم بدراسة الرد الإسرائيلي، وستعلن موقفها حال الانتهاء منه، دون تفاصيل إضافية.

وفي وقت سابق، قال مستشار الأمن القومي بالبيت الأبيض جيك سوليفان إن هناك جهودا قطرية مصرية جديدة جارية لمحاولة التوصل لصفقة بين حماس و"إسرائيل".

وأضاف أن هناك زخما جديدا في محادثات حول إجراء صفقة تبادل للأسرى، لكنه لم يشر إلى سبب تفاؤله ذلك.

وأشار سوليفان إلى أن "هناك جهدا جديدا من جانب قطر ومصر و"إسرائيل" لمحاولة إيجاد طريقة للمضي قدما في المحادثات بشأن قطاع غزة".

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