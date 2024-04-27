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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

وزيرة التخطيط تشارك في المنتدي الاقتصادي العالمي بالرياض

صدى البلد

تشارك د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية في نسختها الـ 49 والمنعقدة بالرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، خلال الفترة ما بين 27 إلى 30 أبريل، والتي تتزامن مع احتفالية اليوبيل الذهبي للبنك بمناسبة مرور 50 عاماً على إنشائه.

ومن المقرر أن تشارك د.هالة السعيد بالمنتدى الاقتصادي العالمي: "الاجتماع الخاص بالتعاون العالمي والنمو والطاقة من أجل التنمية: ماذا تعني الاقتصادات الداخلية للتجارة"، كما تشارك بجلسة تحت عنوان "زخم منتصف الطريق: الاحتفال بالبنك الإسلامي للتنمية في عامه الخمسين؛ رسم مسار لتعزيز تمويل أهداف التنمية المستدامة"، كما تتضمن أجندة الوزيرة المشاركة بالمائدة المستديرة لاجتماع المحافظين، والجلسة العامة لمجموعة ( BOGs وGAs)

كما تلتقي د.هالة السعيد بالمهندس هاني سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والقائم بأعمال الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، فضلًا عن لقائها  أسامة القيسي الرئيس التنفيذي للمؤسسة الإسلامية لتأمين الإستثمار وائتمان الصادرات التابع للبنك الإسلامي للتنمية.

احتفالية اليوبيل الذهبي البنك الاسلامي للتنمية التخطيط والتنمية الاقتصادية التنمية المستدامة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية

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