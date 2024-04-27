تساقط أمطار خفيفة على منطقة المرة بمدينة سانت كاترين |صور

شهدت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم السبت، تساقط أمطار خفيفة، بعد تعرضها لغيوم بقرية المرة بالقرب من منطقة السعال، وأعلنت الوحدة المحلية، حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لمواجهة أي طوارئ.

واستمرت الأمطار لمدة لم تتجاوز 5 دقائق، ولم تسفر هذه الأمطار عن أي تجمعات مياه، أو حدوث سيول.

وأصدرت محافظة جنوب سيناء بيانًا اليوم، لجميع رؤساء المدن باتخاذ كافة التدابير الاحترازية، وتفعيل خطة الطوارئ العاجلة في حالة حدوث أي طوارئ بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار وحدوث سيول، وبلغت سرعة الرياح الـ 31 كيلو متر في الساعة، وبلغت نسبة الرطوبة 49 %.

وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 31 والصغرى 21، وفي مدينة رأس سدر العظمى 31 والصغرى 21، وفي مدينة طابا العظمى 29 والصغرى 20، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها 25 والصغرى 12، وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل لدرجات الحرارة وبلغت العظمى بها 35 والصغرى 24 درجة.

وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية، نشاط رياح على كافة الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على بعض المناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ووسط وجنوب الصعيد.

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