عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تساقط أمطار خفيفة على منطقة المرة بمدينة سانت كاترين |صور

الامطار اليوم بجنوب
الامطار اليوم بجنوب سيناء

شهدت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء، اليوم السبت، تساقط أمطار خفيفة، بعد تعرضها لغيوم بقرية المرة بالقرب من منطقة السعال، وأعلنت الوحدة المحلية، حالة الطوارئ القصوى استعدادًا لمواجهة أي طوارئ.
واستمرت الأمطار لمدة لم تتجاوز 5 دقائق، ولم تسفر هذه الأمطار عن أي تجمعات مياه، أو حدوث سيول.
وأصدرت محافظة جنوب سيناء بيانًا اليوم،  لجميع رؤساء المدن باتخاذ كافة التدابير الاحترازية، وتفعيل خطة الطوارئ العاجلة في حالة حدوث أي طوارئ بعد تحذيرات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال تساقط أمطار وحدوث سيول، وبلغت سرعة الرياح الـ 31 كيلو متر في الساعة، وبلغت نسبة الرطوبة 49 %.
وتباينت درجات الحرارة من مدينة الأخرى، حيث بلغت درجة الحرارة العظمى بمدينة طور سيناء 31 والصغرى 21، وفي مدينة رأس سدر العظمى 31 والصغرى 21، وفي مدينة طابا العظمى 29 والصغرى 20، وسجلت مدينة سانت كاترين أقل معتدل في درجات الحرارة حيث بلغت العظمى بها  25  والصغرى 12، وسجلت مدينة شرم الشيخ أعلى معدل لدرجات الحرارة وبلغت العظمى بها 35 والصغرى 24 درجة.
وكانت قد توقعت هيئة الأرصاد الجوية، نشاط رياح على كافة الأنحاء، وفرص أمطار خفيفة إلى متوسطة ورعدية أحيانا قد تصل لحد السيول على بعض المناطق من جنوب سيناء وخليج العقبة، وسلاسل جبال البحر الأحمر، ووسط وجنوب الصعيد.

IMG-20240427-WA0092
IMG-20240427-WA0092
IMG-20240427-WA0090
IMG-20240427-WA0090
جنوب سيناء امطار طقس سانت كاترين طوارئ

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

خناقة على الخط .. ماذا حدث بين محمد صلاح وكلوب؟.. اعرف القصة

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

حقيقة زواج مصطفى شعبان من مديرة أعمال عمرو دياب السابقة|خاص

صدمة.. أول تعليق من يورجن كلوب على المشادة مع محمد صلاح

فرج عامر يوجه رسالة لـ لاعب الأهلي محمد عبد المنعم

مومياوات وتماثيل.. سقوط موظف بكنز أثري في أسيوط.. صور

100 ألف جنيه | غرامة مالية كبيرة على نجم الأهلي| تفاصيل

لقطة أثارت الجدل.. ماذا فعل محمد عبد المنعم خلال مباراة الأهلى ومازيمبي؟

موضوعات متعلقة

خليها تعفن مش شغالة.. ارتفاع أسعار الجمبري والسمك في جنوب سيناء| تفاصيل

ترشيحاتنا

تطبيق التوقيت الصيفي.. احذر غرامة مخالفة مواعيد فتح وغلق المحلات

جرأة لم تمتلكها دول.. الثورة مشتعلة والاعتقالات تتوسع والتوتر والتصعيد قائم| ماذا يريد طلاب جامعات أمريكا؟

تخفيض 210 آلاف جنيه لهذه السيارة العائلية .. تفاصيل

مفاجآت بالمحادثات الهاتفية لمسئولي شركة طيران متهمين بالاتجار في النقد الأجنبي

أهالي الأسرى لـ نتنياهو: على إسرائيل أن تختار إما رفح أو الصفقة

تصريحات نارية من عمر جابر قبل مواجهة الزمالك ودريمز الغاني في الكونفدرالية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كوكيز بالعسل| بأسهل الخطوات

اختراع التليجراف.. ما أول رسالة أرسلت في العالم؟

خناقة على الخط .. ماذا حدث بين محمد صلاح وكلوب؟.. اعرف القصة

هل تناول الزنجبيل والكركم معًا يقلل من فوائدهما؟ .. مفاجأة صادمة

فيديو

لميت فلوس كتير.. نانسي صلاح تكشف تفاصيل عملها فى الشحاتة

مصر تواصل أعمال الجسر الجوى لإسقاط المساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة

ابني وأهلي قاطعوني.. ميار الببلاوي تنهار على الهواء بسبب هجوم شيخ عليها

ختام فعاليات البطولة العربية العسكرية للفروسية في مدينة مصر للألعاب الأولمبية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: نصائح لتفادي خوف المطبات الجوية اثناء السفر

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: التسويق في العالم العربي.. تحولات وآفاق في عصر الذكاء الاصطناعي

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح: شرايين الحياة إلى سيناء

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل حماس في غزة

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: الثقافة.. والمختلفون الخمسة

هند عصام

هند عصام تكتب: رمسيس الثاني يستنسخ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: الميول المهنية.. شغف الاهتمام

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: ذكرى تحرير سيناء .. وعظمة الانتصار المصري

اﻟﻤﺰﻳﺪ