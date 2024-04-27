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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

من سيارتها الفارهة.. ياسمين عبد العزيز تجذب الأنظار بإطلالة تبرز جمالها

ياسمين عبد العزيز
ياسمين عبد العزيز

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز متابعيها صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

بدت ياسمين، من داخل سيارتها بإطلالة مفعمة بالأنوثة، حيث ارتدت تى شيرت انيق باللون الاسود عكس جمالها واناقتها، ووضعت مكياجًا ناعمًا مرتكزًا على الألوان الناعمة ولون النود في الشفاه.

IMG_٢٠٢٤٠٤٢٦_٠٦٣٨١٧
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٦_٠٦٣٨١٧

أخر أعمال ياسمين عبد العزيز 

يذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز، كان مشاركتها في مسلسل ضرب نار، والذي عرض في الموسم الرمضاني الماضي لعام 2023، وكان من بطولة: أحمد العوضي، سهير المرشدي، ضياء عبد الخالق، تامر نبيل، أحمد عبد الله محمود، هدي الإتربي، تامر مجدي، انتصار، ماجد المصري، تيسير عبد العزيز، إيمان السيد، بدرية طلبة، وغيرهم من الفنانين

أحداث مسلسل ضرب نار 

وتدور أحداث المسلسل حول شخصية مهرة أبو الليل وهي فتاة من شبرا، تلتقي بـ جابر أبو شديد الذي يقدمه الفنان أحمد العوضي، ويقع بينهما قصة حب ويتم زواجهما، إلا أن جابر يتورط في أزمة كبيرة تدخله السجن.

 

IMG_٢٠٢٤٠٤٢٦_٠٦٣٨١٧
IMG_٢٠٢٤٠٤٢٦_٠٦٣٨١٧

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