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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تطورات الحالة الصحية للفنانة نجوى فؤاد بعد دخولها المستشفى

نجوي فواد
نجوي فواد

تعرضت الفنانة نجوى فؤاد، صباح اليوم السبت، لوعكة صحية مفاجأة، نقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة في منطقة الدقي.

وأجرت نجوى فؤاد بعض الفحوصات اللازمة بعد معاناتها من ارتفاع في ضغط الدم، وما أن اطمئن الأطباء على صحتها غادرت المستشفى وعادت إلى منزلها، وطلبت من جمهورها الدعاء لها.

وأكدت مصادر من داخل المستشفى، أن حالة الفنانة نجوى فؤاد، لم تكن تستدعي دخولها العناية، وأن كافة الإجراءات تمت في الطوارئ والاستقبال، وفور تحسنها خرجت الفنانة القديرة بعد ساعتين تقريبًا، مشيرين إلى أنها كانت لوحدها ولم يكن معها أي مرافق.

وتابعت المصادر، أن الفنانة جاءت المستشفى بالإسعاف، إلا أنه بعد الاطمئان عليها وتحسن حالتها، وبناءً على طلبها في عدم المكوث بالمستشفى، خرجت بعد ساعتين، وهو ما قال عنه بعض شهود عيان: "طلبت أوبر وروحت بيه، وكانت كويسة".

نجوى فؤاد

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