ضبط ذبـ.يحة غير صالحة وعجلين في حالة إعياء قبل ذبـ.حـهما بأسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط باستمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة وتكثيف الرقابة لضبط الأسواق والاطمئنان على صحة الغذاء المطروح ومراعاته لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على سلامة المواطنين.



كان محافظ أسيوط قد وجه مسئولي التموين بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والطب البيطري والصحة للمرور على كافة منافذ البيع وتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة الغش والتدليس والتلاعب وضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لافتا إلى تخصيص خطوط ساخنة لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858 / 088) و ( 2135727 / 088) ورقم جهاز حماية المستهلك (19588) والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية فضلاً عن البوابة الإلكترونية للمنظومة"www.shakwa.eg".



وفي هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بناءًا على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين واللواء عصام سعد محافظ أسيوط حملة تفتيشية علي الأسواق والمخابز ومتابعه الصلاحية ومخازن المواد الغذائية ومحلات الجزارة برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين وعضوية كامل عبدالباسط ووليد سمير وعنتر سعيد وأسامة خلف أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص بناحية النخيلة مركز أبوتيج يقوم بذبح عجلة بقري بفحصها تبين وجود خراريج وتقرحات وتنبعث منها روائح كريهه تزن 80 كيلو جرام كما تم ضبط عدد 2 عجل بقري كان المتهم يقوم باتخاذ إجراءات ذبحهم أحداهما تزن 350 كيلو جرام والأخري تزن 200 كيلوجرام وهما في حالة إعياء شديد ولا يرجى علاجهم طبقًا لفحص دكتور الطب البيطري وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية كما تم تحرير 16 تقرير إثبات حالة للمخابز بمركز أبنوب وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافه أدوات الرغف والعجن وعدم إعطاء بون فضلًا عن تحرير عدد 5 جنحة للمخابز السياحية والفينو لعدم الإعلان عن الأسعار كما تم تحرير عدد 35 تقرير إثبات حاله للمخابز بمركز ديروط وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافه أدوات الرغف والعجن وعدم إعطاء بون صرف خبز وتحرير 15 جنحة وذلك لبيع خبز سياحي أزيد من السعر وكذلك بيع فينو أزيد من السعر وبيع سجائر أزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.