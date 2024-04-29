عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط ذبـ.يحة غير صالحة وعجلين في حالة إعياء قبل ذبـ.حـهما بأسيوط

حملة تموين اسيوط
حملة تموين اسيوط

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط باستمرار الحملات التفتيشية والرقابية على الأسواق ومنافذ البيع والمطاعم ومحلات الجزارة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية للوقوف على مدى صلاحية المنتجات المعروضة وتكثيف الرقابة لضبط الأسواق والاطمئنان على صحة الغذاء المطروح ومراعاته لكافة الاشتراطات  الصحية والبيئية حرصًا على سلامة وصحة المواطنين مع عدم التهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للحفاظ على سلامة المواطنين.


كان محافظ أسيوط قد وجه مسئولي التموين بتكثيف الحملات الرقابية المشتركة مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والطب البيطري والصحة للمرور على كافة منافذ البيع وتشديد الرقابة على الأسواق لمواجهة الغش والتدليس والتلاعب وضمان سلامة السلع الغذائية المعروضة وتفعيل التفتيش والرقابة لحماية المستهلك من أساليب الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر وغير المطابقة للمواصفات حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لافتا إلى تخصيص خطوط ساخنة لاستقبال بلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858 / 088) و ( 2135727 / 088) ورقم جهاز حماية المستهلك (19588) والتعامل السريع معها وتطبيق العقوبات الرادعة على المخالفين بالإضافة إلى رقم الشكاوى الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء (16528) لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية فضلاً عن البوابة الإلكترونية للمنظومة"www.shakwa.eg".

محافظ أسيوط يتابع آخر مستجدات توفيق أوضاع الكنائس

بـ شمال ووسط الصعيد .. محافظ أسيوط يكرم الفائزين بمسابقات التربية الخاصة


وفي هذا السياق شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بناءًا على تعليمات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين واللواء عصام سعد محافظ أسيوط حملة تفتيشية علي الأسواق والمخابز ومتابعه الصلاحية ومخازن المواد الغذائية ومحلات الجزارة برئاسة ممدوح حماد وكيل وزارة التموين وعضوية كامل عبدالباسط ووليد سمير وعنتر سعيد وأسامة خلف أسفرت عن ضبط أحد الأشخاص بناحية النخيلة مركز أبوتيج يقوم بذبح عجلة بقري بفحصها تبين وجود خراريج وتقرحات وتنبعث منها روائح كريهه تزن 80 كيلو جرام كما تم ضبط عدد 2 عجل بقري كان المتهم يقوم باتخاذ إجراءات ذبحهم أحداهما تزن 350 كيلو جرام والأخري تزن 200 كيلوجرام وهما في حالة إعياء شديد ولا يرجى علاجهم طبقًا لفحص دكتور  الطب البيطري وتم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية كما تم تحرير 16 تقرير إثبات حالة للمخابز بمركز أبنوب وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافه أدوات الرغف والعجن وعدم إعطاء بون فضلًا عن تحرير عدد 5 جنحة للمخابز السياحية والفينو لعدم الإعلان عن الأسعار كما تم تحرير عدد 35 تقرير إثبات حاله للمخابز بمركز ديروط وذلك لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية وعدم نظافه أدوات الرغف والعجن وعدم إعطاء بون صرف خبز وتحرير 15 جنحة وذلك لبيع خبز سياحي أزيد من السعر وكذلك بيع فينو أزيد من السعر وبيع سجائر أزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية  اللازمة حيال المخالفات المضبوطة.

أسيوط أخبار أسيوط مديرية تموين أسيوط حملات تموينية بأسيوط حملات تموينيه

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء : 10 مليارات دولار سنويا كلفة مباشرة لاستضافة 9 ملايين لاجيء

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

تحذير عاجل من الأرصاد.. الرياح تضرب المحافظات مساء اليوم

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

شاهد صور زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر تثير السوشيال ميديا

موضوعات متعلقة

محافظ أسيوط: رصف شارع بورسعيد بمركز ديروط لتحسين ورفع كفاءة الطرق

محافظ أسيوط يتابع تنفيذ المرحلة الثالثة من الموجة 22 لإزالة التعديات

ترشيحاتنا

خاص.. إخماد حريق داخل مدرسة للبنات بمنشية ناصر| صور

إسكان النواب توافق على موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي

عضو اتحاد الكرة: إقامة قرعة كأس مصر الأسبوع القادم بنظامها المعتاد

الريدز حدد السعر| هل تعجل مشادة كلوب برحيل محمد صلاح عن ليفربول؟

حير العلماء لآلاف السنين.. كشف لغز بناء الأهرامات|التفاصيل الكاملة

الضحية أقوى من الجلاد.. أبو الغيط يهنئ الفلسطيني باسم الخندقي على فوزه بالبوكر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تصميم غريب.. غادة عبدالرازق بفستان يثير الجدل بمهرجان إيمي جالا

أمطار رعدية ورياح| حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع.. وتحذيرات عاجلة لهذه المحافظات

أنيق جدا .. فستان أسما إبراهيم في دبي يثير السوشيال ميديا

جمال شعبان يكشف سبب زيادة جلطات القلب والموت المفاجئ للشباب

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ