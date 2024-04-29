صحف عالمية : مصر تصر على إنقاذ غزة.. وتستقبل مصابي العدوان الإسرائيلي

أكد بلال الدوي، الكاتب الصحفي، أن كل صحف العالم تقول أن مصر تصر على إنقاذ غزة حتى الآن مصر قدمت مساعدات إنسانية حجمها 84% من حجم المساعدات الإنسانية التي قدمت لـ الأشقاء في قطاع غزة، مضيفا أن مصر تستقبل مصابين من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة في جميع المستشفيات المصرية وليس مستشفيات العريش فقط.

وأضاف الدوي، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن ، مصر تقدم دعم دبلوماسي غير طبيعي لأن الدولة المصرية لديها الخبرة في التعامل مع الملف الإسرائيلي منذ سنوات، مضيفا أن هذه الخبرة أتاحت لمصر النجاح في كل التعاملات مع إسرائيل.

وأوضح أن مصر قدمت دعم إنساني مساعدات ودعم لعلاج المصابين ودعم دبلوماسي، الدعم الذي توهج في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن كل المؤتمرات الصحفية واللقاءات والاتصالات الهاتفية مع زعماء وملوك وقيادات العالم بالكامل الذي يجريها الرئيس السيسي أو وزير الخارجية سامح شكري كل هذه الاتصالات تهدف أن مصر مازالت تصر على إنقاذ غزة.



