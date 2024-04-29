عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صحف عالمية : مصر تصر على إنقاذ غزة.. وتستقبل مصابي العدوان الإسرائيلي

إنقاذ غزة
إنقاذ غزة

أكد بلال الدوي، الكاتب الصحفي، أن كل صحف العالم تقول أن مصر تصر على إنقاذ غزة حتى الآن مصر قدمت مساعدات إنسانية حجمها 84% من حجم المساعدات الإنسانية التي قدمت لـ الأشقاء في قطاع غزة، مضيفا أن مصر تستقبل مصابين من جراء الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة في جميع المستشفيات المصرية وليس مستشفيات العريش فقط.

وأضاف الدوي، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن ، مصر تقدم دعم دبلوماسي غير طبيعي لأن الدولة المصرية لديها الخبرة في التعامل مع الملف الإسرائيلي منذ سنوات، مضيفا أن هذه الخبرة أتاحت لمصر النجاح في كل التعاملات مع إسرائيل.

وأوضح أن مصر قدمت دعم إنساني مساعدات ودعم لعلاج المصابين ودعم دبلوماسي، الدعم الذي توهج في الفترة الأخيرة.

وأشار إلى أن كل المؤتمرات الصحفية واللقاءات والاتصالات الهاتفية مع زعماء وملوك وقيادات العالم بالكامل الذي يجريها الرئيس السيسي أو وزير الخارجية سامح شكري كل هذه الاتصالات تهدف أن مصر مازالت تصر على إنقاذ غزة.


 

غزة إنقاذ غزة مصر المؤتمرات الصحفية الرئيس السيس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مفاجأة.. وقف صرف معاشات مايو بالزيادة الجديدة لهؤلاء

تطور عاجل في مفاوضات تجديد عقد علي معلول مع الأهلي

رئيس الوزراء : 10 مليارات دولار سنويا كلفة مباشرة لاستضافة 9 ملايين لاجيء

حقيقة انفصال ريم وبربري.. هل انتهت علاقتهما الزوجية بالطلاق أم فرقعة لتصدر الترند؟

55 جنيهًا| مفاجأة في أسعار الدواجن والبيض ينهار بسبب تراجع الأعلاف

شاهد صور زواج مصطفى شعبان وهدى الناظر تثير السوشيال ميديا

1000 جنيه| سعر الذهب يخالف التوقعات بتراجع جديد.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هل أثرت حملات المقاطعة؟.. تحرك أسعار الدواجن والبيض اليوم الاثنين بالأسواق

ترشيحاتنا

بعد موافقة المجلس الأوروبي|الرئيس السيسي يهنئ البوسنة والهرسك بفتح باب الاتحاد.. تفاصيل

السيسي: مصر من أوائل الدول التي أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك

السيسي: إطلاق خط طيران مباشر من بعض مدن البوسنة والهرسك إلى الغردقة

السيسي: مصر من أوائل الدول التى أقامت علاقات دبلوماسية مع البوسنة والهرسك

استشهاد 34488 فلسطينيًا جراء الهجوم الإسرائيلي على غزة

التضامن : سينما لـ ذوي الإعاقة البصرية بمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلي من المحلات .. طريقة عمل الكبدة الإسكندراني

تصميم غريب.. غادة عبدالرازق بفستان يثير الجدل بمهرجان إيمي جالا

أمطار رعدية ورياح| حالة الطقس المتوقعة خلال الأسبوع.. وتحذيرات عاجلة لهذه المحافظات

أنيق جدا .. فستان أسما إبراهيم في دبي يثير السوشيال ميديا

فيديو

كانت هتعيط.. أول تصريح من ياسمين عبد العزيز على انفصالها من العوضي|فيديو

بعد اتهامها بالزنـ ا.. لماذا دافعت عبير الشرقاوي عن ميار الببلاوي؟

ملك أحمد زاهر: كنت خايفة من والدي في نعمة الأفوكاتو

دفن حيا لتقديمه للجن وعاد.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو أثار الجدل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: يا مسهرنى !!

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: مباراة قرن أخرى !

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: كيف تحمي نفسك من عمليات الاختراق والقرصنة؟

حازم الشريف

حازم الشريف يكتب: مسئولية الصالح العام

كواعب البراهمي

كواعب البراهمي تكتب: استعمال الحق

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب عن "طوفان" الاحتجاجات في الجامعات الأمريكية دعما لغزة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: حياتنا الشخصية بين العشم والتطفل

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تحرير سيناء ومحاولات الهدم الإسرائيلية

اﻟﻤﺰﻳﺪ