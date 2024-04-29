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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

وزير التعليم العالي: نسعى لجودة فعلية للجامعات.. وهيئة الضمان الطريق للاعتماد الدولي

أيمن عاشور
أيمن عاشور

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، إننا نحتاج ونسعى جودة فعلية للجامعات، وهيئة ضمان الجودة الطريق للاعتماد الدولي.

 جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش  طلب المناقشة العامة، المقدم من النائية هبة شاروبيم، وعشرين عضوا  بشان استيضاح سياسة الحكومة  لتحقيق جودة التعليم العالي ومدى فعالية دور الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد.                                   

وأضاف وزير التعليم العالي و البحث العلمي “ نعمل وفق المعايير الدولية ونسعى لربط مخرجات التعليم العالي بمتطلبات سوق العمل”.

و قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي نسعى لوجود مراكز تدريب بالتنسيق مع الشركاء ، موضحا أن البرنامج التعليمي مرتبط بسوق العمل بما يحقق أهداف الدولة المصرية.

وزير التعليم العالي و البحث العلمي د أيمن عاشور المستشار عبدالوهاب عبدالرازق الجلسة العامة لمجلس الشيوخ طلب المناقشة العامة

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وزير التعليم العالي: نسعى لجودة فعلية للجامعات.. وهيئة الضمان الطريق للاعتماد الدولي


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