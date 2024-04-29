الكشف عن مرشح نتنياهو لمنصب رئيس المخابرات العسكرية الإسرائيلية

قالت وسائل الإعلام العبرية: إن رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو، حث قمة المؤسسة الأمنية على تعيين اللواء إليعازر توليدانو رئيسا لشعبة المخابرات العسكرية الإسرائيلية “أمان” بعد استقالة اللواء أهارون حاليفا.

وبحسب تقرير للقناة الـ 12 العبرية، فإن موقف نتنياهو يثير حيرة في الجيش الإسرائيلي، لأن توليدانو معروف كأحد شركاء "التصور" الذي بموجبه تردع حماس ويهتم بتحسين الوضع الاقتصادي في قطاع غزة.

وبحسب التقرير قد تجلى ذلك، من بين أمور أخرى، عندما شغل توليدانو منصب قائد القيادة الجنوبية حتى عشية الحرب وقبل ذلك في مناصبه كقائد لفرقة غزة والسكرتير العسكري لنتنياهو.

ويشغل توليدانو حاليا منصب رئيس شعبة مديرية الاستراتيجية والدائرة الثالثة في هيئة الأركان العامة والمسؤولة عن القطاع الإيراني.

وأوضحت القناة أيضا أن نتنياهو أبدى أيضا رغبته في تعيين اللواء دافيد زيني، قائد هيئة الأركان المشتركة، أو اللواء عوفر وينتر، في منصب قائد القيادة المركزية بجيش الاحتلال، بدلا من اللواء يهودا فوكس بعد إعلان عزمه التقاعد في أغسطس الماضي.