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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل انطلاقها.. تفاصيل مبادرة الصحة النفسية للكشف عن التعاطي وإدمان الألعاب الإلكترونية

الالعاب الإلكترونية
الالعاب الإلكترونية

أكد الدكتور محمد حساني ، مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات الرئاسية ، أن الوزارة انتهت من الإجراءات التحضيرية لإطلاق مبادرة الصحة النفسية التي تتضمن ٣ محاور رئيسية هي «الكشف المبكر  عن التوحد لدي الاطفال - الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والإدمان - الكشف والتوعية من إدمان الألعاب الإلكترونية ».

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الصحة تكشف الفئات المستهدفين من الحملة 

وأضاف حساني خلال تصريحات خاصة لمحرري الملف الصحي ،  أن الحملة تستهدف الكشف المبكر عن التوحد لدي الاطفال من عمر ١٨ شهر مع أخر جلسة تطعيم يتم تشخيص من مقدمة الخدمة موضحا أنه خلال الفترة المقبلة سيتم إطلاقها في محافظة القاهرة كمرحلة أولي علي  ان يتم تعميمها تباعا

الصحة الصحة والسكان الصحة النفسية تعاطي المواد المخدرة والإدمان الاطفال النفسية الإلكترونية

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