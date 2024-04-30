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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

خبير تحكيمي: المقاولون العرب تعرض للظلم في لقاء سموحة

صدى البلد

علق توفيق السيد، الخبير التحكيمي، على طلب نادي المقاولون العرب، بإعادة مباراته ضد سموحة السكندري التي جرت بالدوري المصري الممتاز.

وقال توفيق السيد، الخبير التحكيمي خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه هاني حتحوت على قناة «صدى البلد  »، إن مباراة سموحة والمقاولون شهدت خطأ في الإجراءات وليس تطبيق القانون.

وتابع :" هناك خطأ تسبب في وقوع الضرر والظلم على نادي المقاولون العرب، وكان يجب إعادة ركلة جزاء المقاولون ضد سموحة، وأوجه التحية إلى سيد شعبان بعد تدخله في ركلة جزاء المقاولون ضد سموحة".

وشدد :" رغم الاعتراف بوجود خطأ في تنفيذ الإجراءات ونادي سموحة السكندري استفاد من هذا الخطأ، ولكن لن يتم إعادة المباراة".

كما تحدث عن مباراة سيراميكا كليوباترا وفاركو، فائلا :" أحيي الحكم المساعد لطلبه باحتساب ركلة جزاء لنادي فاركو، وهى ركلة جزاء صحيحة، رغم اعتراض لاعبي سيراميكا كليوباترا".
https://www.youtube.com/watch?v=whNFpeYFSsk

المقاولون اخبار المقاولون العرب خبير تحكيمي إدارة سموحة

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