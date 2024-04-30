دعاء بعد الصلاة لقضاء الحاجة.. احرص عليه

الدعاء بعد الصلاة بصفة عامة مستجاب كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأحد الصحابة إذا فرغت من صلاة فقل “ اللهم أجرني من نار جهنم ” وكررها سبع مرات ، وهذا الحديث يؤكد استجابة الدعاء بعد الصلاة مباشرة ، ودعاء بعد الصلاة لقضاء الحاجة ، ليس له صيغة محددة فلك أن تدعو بأي صيغة وبما تحتاج ، ولكن عليك أن تستغفر الله ثلاثا بعد التسليم من الصلاة مباشرة ثم تردد دعاء بعد الصلاة لقضاء الحاجة ، و دعاء بعد الصلاة لقضاء الحاجة أيضا مستجاب لأنه أتى بعد عبادة عظيمة وركن من أركان الإسلام وهي الصلاة ، والنبي صلى الله عليه وسلم اعتاد دبر كل صلاة أن يستغفر الله ثلاث مرات ويسبح الله 33 و يحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويكمل المائة بقول لا اله الا الله .

دعاء بعد الصلاة لقضاء الحاجة

بعد التسليم من الصلاة يجب الاستغفار 3 مرات أولا لجبر النقص في الصلاة ثم تقرأ آية الكرسي والمعوذتين وهذا هو المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم وفضل هذا العمل عظيم جدا ، ثم تدع قائلا:

يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين)، ويقال كل صباح ومساء. (اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت).

(اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء ، وتنزع الملك ممن تشاء ، وتعز من تشاء ، وتذل من تشاء ، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير . رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ، تعطيهما من تشاء ، وتمنع منهما من تشاء ، ارحمني رحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك).

(اللهم رب السموات السبع، ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، أنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، منزل التوراة، والإنجيل، والفرقان، فالق الحب والنوى، أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر).

(اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والبخل والجبن، وضلع الدين، وغلبة الرجال). (حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، سبع مرات).

(اللهم إني أعوذ بك من التردي و الهدم و الغرق و الحرق، و أعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، و أعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، و أعوذ بك أن أموت لديغا).

(اللهم إني أعوذ بك من الجوع، فإنه بئس الضجيع، و أعوذ بك من الخيانة فإنها بئست البطانة).(بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم، ثلاث مرات).

(اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي، وأهلي ومالي، اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي، اللهم احفظني من بين يدي، ومن خلفي، وعن يميني، وعن شمالي، ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي).



أذكار وادعية بعد الصلاة



وإذا دعا الإنسان دبر كل صلاة بما شاء فهو فعل حسن وليس فيه شيئ من البدع فالدعاء جائز في كل وقت وحين ويدع الإنسان بما شاء او يذكر الله كما يشاء وإن كان الذكر الذي ورد عن النبي هو الأفضل وهو ..

أستغفر الله (ثلاثا)أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام.

• لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. [البخاري 1/255 ومسلم 414] •لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون •

( قل هو الله أحد …..) [ الإخلاص ] مرة واحدة ( قل أعوذ برب الفلق…..) [ الفلق ]مرة واحدة ( قل أعوذ برب الناس…..)[ الناس ]مرة واحدة (لكنها تقرأ بعد بعد صلاتي الفجر والمغرب ثلاث مرات اما الصلوات الاخرى مرة واحدة ) •

{ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم } (تقرأ آية الكرسي مرة واحدة بعد كل صلاة) •

اللهم إني أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا، وأعوذ بك من عذاب القبر • سبحان الله، ( 33 مرة )والحمد لله ( 33 مرة )، والله أكبر( 33 مرة )ثم يكمل المئة بقوله "لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير"من قال ذلك غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر •

اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. • اللهم اجعل خير عمري ءاخره، وخير عملي خواتمه، واجعل خير أيامي يوم ألقاك.

اللهم اغفر لي ذنوبي وخطاياي كلها، اللهم أنعشني واجبرني واهدني لصالح الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لصالحها ولا يصرف سيئها إلا أنت. • اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وعذاب القبر.

أدعية وأذكار بعد كل صلاة



(كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا انصرف من صلاته استغفر ثلاثا، وقال: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت ذا الجلال والإكرام. قال الوليد: فقلت للأوزاعي: كيف الاستغفار؟ قال: تقول: أستغفر الله، أستغفر الله).[٣] (كان عبد الله بن الزبير يهلل في دبر الصلاة يقول:لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ثم يقول ابن الزبير كان رسول الله يهلل بهن في دبر الصلاة).

(عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من سبح الله في دبر كل صلاة ثلاثا وثلاثين، وحمد الله ثلاثا وثلاثين، وكبر الله ثلاثا وثلاثين، فتلك تسعة وتسعون، وقال: تمام المئة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر).

(اللهم إني أعوذ بك من البخل، وأعوذ بك من الجبن، وأعوذ بك أن أرد إلى أرذل العمر، وأعوذ بك من فتنة الدنيا -يعني فتنة الدجال- وأعوذ بك من عذاب القبر).

عن معاذ بن جبل -رضي الله عنه- قال: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيده، وقال: يا معاذ، والله إني لأحبك، والله إني لأحبك، فقال: أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول: اللهم أعني على ذكرك، وشكرك، وحسن عبادتك).

عن أبي أمامة -رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم: (من قرأ آية الكرسي في دبر كل صلاة مكتوبة لم يمنعه من دخول الجنة إلا أن يموت).

عن البراء بن عازب -رضي الله عنه- قال: (كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحببنا أن نكون عن يمينه، يقبل علينا بوجهه، قال: فسمعته يقول: رب قني عذابك يوم تبعث، أو تجمع، عبادك).

(عن علي بن أبي طالب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الصلاة قال: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت).

عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان صلى الله عليه وسلم يقول بعد صلاة الصبح: (اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا).

دعاء بعد الصلاة في الفجر والمغرب



روى الترمذي ، وقال: حسن صحيح، وصححه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب) أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال: دبر صلاة الفجر وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم-: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عشر مرات، كتب الله له عشر حسنات، ومحا عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات، وكان يومه ذلك في حرز من كل مكروه، وحرس من الشيطان ولم ينبغ لذنب أن يدركه في ذلك اليوم؛ إلا الشرك بالله عز وجل .

وروى أبو داود وابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بعد الفجر والمغرب:اللهم أجرني من النار . سبع مرات.

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك، وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. (10 مرات)

اللهم إني أسألك علما نافعا، وعملا متقبلا ورزقا طيبا(بعد السلام من صلاة الفجر) • اللهم بك أحاول، وبك أصاول، وبك أقاتل