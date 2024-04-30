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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

 اليوم العالمي للعمل.. 64.1% من إجمالي المشتغلين بأجر يعملون بشكل دائم خلال 2023

صدى البلد

يحتفل العالم في الأول من مايو  بـ  اليوم العالمي للعمل، ويعود تاريخ عيد العمال لعام 1869 حيث شكل قطاع الملابس في ولاية فيلادلفيا الأمريكية ومعهم بعض عمال الأحذية والأثاث وعمال المناجم منظمة "فرسان العمل" كتنظيم نقابي يكافح من أجل تحسين الأجور وتخفيض ساعات العمل.


من أهم المؤشرات العالمية 
 وفقا لتقديرات منظمة العمل الدولية بلغ معدل المشاركة عالمياً في القوى العاملة 60.8% عام 2023، وبلغ معدل البطالة 5.1% وبلغت نسبة العاملين تحت خط الفقر 6.4% عام 2023.   
ومن أهم مؤشرات بحث القوى العاملة في مصر:
•  بلـغت نسبة المشتغلين بشكل دائم 64.1% خلال عــــام 2023 من إجمــالي المشتغلين (15 سنة فــأكثر ) مقابل 67.5%  خلال عام 2022 وبنسبة انخفاض حوالى 3.4%.  وفقا لبيانات صادره عن  الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء. 
• بلغت نسبة المشتغلين بشكل دائم بين الذكور 60,5%، بينما بلغت 85.3% للإناث خلال عام 2023.                                                        

   40.7 % نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية                   

 • بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية 40.7% خلال عــــام 2023 من إجمــالي المشتغلـين (15 سنة فــأكثر ) .  
• بلغت نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية بين الذكور 36.4%، بينما بلغت 65.4% للإناث خلال عام 2023 .                              

 •  نسبة المشتغلين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القطاع الحكومي 96.4%، بينما بلغت 32.9%  في القطاع الخاص (داخل  المنشآت ) خلال عام 2023. نسبة المشتغلين بأجر المشتركين في التأمينات الاجتماعية لعام 2023 .

ساعات العمل                                                                                            

 •   بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية للعاملين بأجر (44,6ساعة).

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين الذكور (45.0 ساعة) مقارنة بـ (42,5ساعة) للإناث.

• بلغ متوسـط عـدد ساعـات العمـل الأسبوعية بين العاملين في نشاط خدمات الغذاء والإقامة بمتوسط (49.6ساعة)، ثم العاملين في الأنشطة الإدارية وخدمات الدعم بمتوسط (49.1ساعة)، ثم العاملين في نشاط تجارة الجملة والتجزئة بمتوسط (47,8ساعة).

• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الحكومي (42,0 ساعة).
• بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع العام والاعمال (45,7 ساعة) بينما بلغ متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في القطاع الخاص (داخل المنشآت) (47.8 ساعة).               
بناء على قرار المجلس القومي للأجور تم رفع الحد الأدنى للأجور بالقطاع  الخاص الى (6000) جنيه ابتداء من الأول من  مايو 2024.

العمل اليوم العالمي للعمل الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الاحصاء منظمة العمل الدولية

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